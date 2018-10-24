Лига чемпионов. «Локомотив» примет в третьем туре «Порту»

В среду, 24 октября, в Москве на «РЖД-Арене» пройдет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Локомотив» и «Порту». В последних играх москвичи исправили неудачный старт в сезоне российской Премьер-лиги. Теперь пришла очередь сделать это в Лиге чемпионов.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Порту». Начало в 22:00 по московскому времени, не пропустите!

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