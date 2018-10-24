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    Какой вы футболист?

    Лига чемпионов. «Локомотив» примет в третьем туре «Порту»

    В среду, 24 октября, в Москве на «РЖД-Арене» пройдет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Локомотив» и «Порту». В последних играх москвичи исправили неудачный старт в сезоне российской Премьер-лиги. Теперь пришла очередь сделать это в Лиге чемпионов.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Порту». Начало в 22:00 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2018 21:02
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 24 октября 2018, 22:39

      Ну как же так, Локо..... Это вы должны были вести 2:0 а уже 0:2

      2
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 24 октября 2018, 21:50

      Страна чудес... В Европе некоторые матчи ЛЧ и ЛЕ начинают в 19-00 по местному времени. В Москве почему-то упорно в десять вечера. В Калининграде помню Лигу наций вообще играть стали в 23-00 мск со Швецией. А почему не в два часа ночи? Больше ада!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 октября 2018, 21:46

      терять уже нечего 2 поражения за спиной главное не отсиживаться в обороне смелее идти в атаку забьёте первыми будет и победа. УДАЧИ ПАРАВОЗНИКИ!

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 октября 2018, 21:40

      Клубный рейтинг участия в ЕвроКубках за 5 лет:
      10. Порту-Португалия-25,0000-11,0000-17,0000-17,0000-7,0000: сумма = 77,000.
      50. Локомотив-Россия-1,5000-9,0000 -12,0000-4,0000: сумма = 26,500.
      У Локо отсутствует один год 16/17. Места в рейтинге соответственно 10 и 50.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 21:17

      Шпалыч! Нужно побеждать!!! Отступать некуда.

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      Рейтинг: +11

      deco007 24 октября 2018, 21:16

      Удачи!

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      Рейтинг: +18118

      ilichkadr 24 октября 2018, 21:10

      Ох, как-то боязно за Локо...............

      2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > ilichkadr 24 октября 2018, 21:36

      Есть такой момент. А ведь нужно было летом всего лишь купить нормального напа.

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      Рейтинг: +18118

      ilichkadr > Антибиотик 24 октября 2018, 21:40

      Так купили же Смолова, хотя как сказать......... Что-то интуиция мне подсказывает, что Федю просто трудоустроили в Москве.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 17:24

      Удачи Локо! Команда сейчас на ходу.

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 24 октября 2018, 08:51

      Ребята не подведите, я последний раз вас в лиге чемпионов видел в 2004 наверное!?)))

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 24 октября 2018, 08:47

      Цска в пролете, ждем Локо.

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