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    Какой вы футболист?

    Сигурдссон: «ЦСКА приехал в Рим за победой. Но «Рома» забила, и игра рассыпалась»

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, что рассчитывал на победу в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой».

    «Мы приехали сюда за тремя очками, хорошо вошли в игру и создали на старте ряд моментов, но затем соперник забил, и игра изменилась. Мы рассыпались. В матче против «Реала» мы показали, что сильны и можем обыграть любого, так почему было не побороться за три очка здесь? Но сегодня нам это не удалось.

    Нам пригодится уверенность в своих силах. Мы исправим то, что требует исправления, и используем тот позитив, что был сегодня. Надо биться до последнего, сфокусировать внимание на ответной встрече, а там посмотрим. Наши болельщики – невероятны. Так было и сегодня. Они помогают нам, в том числе в сложные минуты, так что мы им предельно признательны», – сказал Сигурдссон.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Римляне после этой встречи возглавили турнирную таблицу в группе G с 6 очками. Россияне идут третьими с 4 очками.

    Несправедливый разгром ЦСКА. Дальше – Лига Европы?

    Источник: УЕФА

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    24.10.2018 06:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 24 октября 2018, 12:52

      Поехали по шерсть, вернулись стриженными... (с) Народная мудрость

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      Рейтинг: +13

      Barela 24 октября 2018, 09:40

      Рассчитывал на победу? Очень смешно.

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      Рейтинг: +25022

      bset 24 октября 2018, 08:08

      Чет Сигурдссон вчера не очень сыграл по сравнению с остальными. Удивительно, что он доиграл матч до конца. На замену выходит пободрее. Видимо с Дзагоевым решили похожий финт провернуть - "запустить" в игру во втором тайме. Жаль было уже поздно.

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