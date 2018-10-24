Сигурдссон: «ЦСКА приехал в Рим за победой. Но «Рома» забила, и игра рассыпалась»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, что рассчитывал на победу в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой».

«Мы приехали сюда за тремя очками, хорошо вошли в игру и создали на старте ряд моментов, но затем соперник забил, и игра изменилась. Мы рассыпались. В матче против «Реала» мы показали, что сильны и можем обыграть любого, так почему было не побороться за три очка здесь? Но сегодня нам это не удалось.

Нам пригодится уверенность в своих силах. Мы исправим то, что требует исправления, и используем тот позитив, что был сегодня. Надо биться до последнего, сфокусировать внимание на ответной встрече, а там посмотрим. Наши болельщики – невероятны. Так было и сегодня. Они помогают нам, в том числе в сложные минуты, так что мы им предельно признательны», – сказал Сигурдссон.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Римляне после этой встречи возглавили турнирную таблицу в группе G с 6 очками. Россияне идут третьими с 4 очками.

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