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    Какой вы футболист?

    Магнуссон: «ЦСКА играл хорошо в Риме, пока не пропустил первый гол»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон выразил недовольство результатом матча третьего тура Лиги чемпионов с «Ромой».

    «Мы хорошо провели стартовый отрезок, покуда не пропустили первый гол. Мы постарались вернуться в игру, но соперник был сегодня слишком хорош. Играть и выигрывать в Риме всегда сложно, но у нас в запасе матч на своем поле. Конечно, мы недовольны собой и хотим победить в ответном матче. Мы молоды и постоянно обретаем новый опыт.

    Мы уже обыгрывали «Реал», так что все возможно. Дома мы демонстрируем хороший футбол, а сопернику в Москве всегда труднее. У нас действительно отличные болельщики, которые поддерживают нас до конца. Я благодарен им, что они приехали сюда и оказывали нам поддержку, жаль только мы были недостаточно хороши», – сказал футболист.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Римляне после этой встречи возглавили турнирную таблицу в группе G с 6 очками. Россияне идут третьими с 4 очками.

    Несправедливый разгром ЦСКА. Дальше – Лига Европы?

    Источник: УЕФА

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    24.10.2018 06:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 12:13

      Моменты были но Рому спас вратарь.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 октября 2018, 09:24

      Ничего удивительного, команда молодая, без опыта международных игр на таком уровне, вместе играют всего ничего, поэтому это всё объяснимо. Всё лучшее у вас ещё впереди...

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 24 октября 2018, 09:11

      Всё ещё будет, в команде большинству ребят 20-22 года!

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 24 октября 2018, 08:42

      Да, начали хорошо, но как говорится прижали. Удачи в оставшийся играх

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      Рейтинг: +1026

      lotsman 24 октября 2018, 07:08

      Стартовали хорошо, но потом рассыпались.

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