Магнуссон: «ЦСКА играл хорошо в Риме, пока не пропустил первый гол»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон выразил недовольство результатом матча третьего тура Лиги чемпионов с «Ромой».

«Мы хорошо провели стартовый отрезок, покуда не пропустили первый гол. Мы постарались вернуться в игру, но соперник был сегодня слишком хорош. Играть и выигрывать в Риме всегда сложно, но у нас в запасе матч на своем поле. Конечно, мы недовольны собой и хотим победить в ответном матче. Мы молоды и постоянно обретаем новый опыт.

Мы уже обыгрывали «Реал», так что все возможно. Дома мы демонстрируем хороший футбол, а сопернику в Москве всегда труднее. У нас действительно отличные болельщики, которые поддерживают нас до конца. Я благодарен им, что они приехали сюда и оказывали нам поддержку, жаль только мы были недостаточно хороши», – сказал футболист.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Римляне после этой встречи возглавили турнирную таблицу в группе G с 6 очками. Россияне идут третьими с 4 очками.

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