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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Стюарды задержали болельщика на поле по пути к Роналду. Португалец взял телефон фаната и сделал с ним селфи

    Гол Пауло Дибалы принес «Ювентусу» победу выездную над «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

    По ходу встречи болельщик выбежал на поле в направлении нападающего туринцев Криштиану Роналду, который с 2003 по 2009 год выступал за «МЮ».

    Его задержали стюарды, но португалец поднял выпавший телефон мужчины и сделал с ним фотографию.

    Роналду третий раз встретился с «Юнайтед» после ухода и впервые не забил.

    Источник: YouTube

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    24.10.2018 01:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 24 октября 2018, 02:28

      Роналду, в этом плане молодец, никогда не отказывает

      15
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      Рейтинг: +142

      Антон Л > BlackMurder 24 октября 2018, 05:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Позвольте с Вами не согласиться. Не молодец. Подобные выходки должны пресекаться и жестко. Со стороны футболистов не должно быть поощрения.

      -13
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 > Антон Л 24 октября 2018, 09:20

      О спорт ты мир

      1
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