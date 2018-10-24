Стюарды задержали болельщика на поле по пути к Роналду. Португалец взял телефон фаната и сделал с ним селфи

Роналду, в этом плане молодец, никогда не отказывает
Гол Пауло Дибалы принес «Ювентусу» победу выездную над «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура Лиги чемпионов.
По ходу встречи болельщик выбежал на поле в направлении нападающего туринцев Криштиану Роналду, который с 2003 по 2009 год выступал за «МЮ».
Его задержали стюарды, но португалец поднял выпавший телефон мужчины и сделал с ним фотографию.
Роналду третий раз встретился с «Юнайтед» после ухода и впервые не забил.
#JuventusFC #ManchesterUnited #Ronaldo pic.twitter.com/CV2ZVVXx94— Jay Kalirai (@ranja100) 23 октября 2018 г.