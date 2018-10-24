Роналду впервые не забил «МЮ», но продлил беспроигрышную серию против бывшего клуба

«Ювентус» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Юнайтед» – 1:0.

Голом отметился нападающий Пауло Дибала. Форвард Криштиану Роналду провел на поле весь матч.

33-летний португалец впервые не забил «красным дьяволам» после ухода из клуба в июле 2009 года. В статусе игрока «Реала» он забил по голу «Юнайтед» в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов-2012/13 (1:1, 2:1).

При этом Роналду продлил беспроигрышную серию против «МЮ», которая теперь составляет три встречи.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» пополнил состав туринского клуба в июле, перейдя из «Реала» за 117 миллионов евро. В 10-ти матчах за новый клуб он забил пять голов и отдал пять результативных передач.