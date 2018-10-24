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    Какой вы футболист?

    Роналду впервые не забил «МЮ», но продлил беспроигрышную серию против бывшего клуба

    «Ювентус» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Юнайтед» – 1:0.

    Голом отметился нападающий Пауло Дибала. Форвард Криштиану Роналду провел на поле весь матч.

    33-летний португалец впервые не забил «красным дьяволам» после ухода из клуба в июле 2009 года. В статусе игрока «Реала» он забил по голу «Юнайтед» в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов-2012/13 (1:1, 2:1).

    При этом Роналду продлил беспроигрышную серию против «МЮ», которая теперь составляет три встречи.

    Пятикратный обладатель «Золотого мяча» пополнил состав туринского клуба в июле, перейдя из «Реала» за 117 миллионов евро. В 10-ти матчах за новый клуб он забил пять голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: Твиттер Squawka Football

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    24.10.2018 01:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1532

      starche 24 октября 2018, 07:23

      Ничего удивительного.

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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 24 октября 2018, 05:20

      Манчестер и так унижен.

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