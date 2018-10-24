Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Болельщики «Ювентуса» оскорбляли Моуринью. Жозе показал три пальца, напомнив о требле с «Интером»

    «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов уступил «Ювентусу» со счетом 0:1.

    По ходу встречи болельщики гостей называли главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью «дерьмовым человеком» и «сукиным сыном».

    Португалец в ответ показал им три пальца. Журналист Танкреди Палмери расценил жест как напоминание о победе португальца в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов с «Интером» в сезоне-2009/10.

    Противостояние «Ювентуса» и «Интера» в футбольном дискурсе называют Derby d'Italia (дерби всея Италии).

    Источник: Твиттер Танкреди Палмери

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2018 00:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      Egorkin88 24 октября 2018, 04:42

      Он три пальца по другой причине показал. При нём "Челси" выигрывал чемпионат Англии 3 раза.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > Egorkin88 24 октября 2018, 07:40

      Да показал Фанатам Ювентуса что он выиграл в АПЛ ???? Или мог бы показать свои успехи в Италии,которые ещё не побил Юве ? Я так думаю скорее всего Второй вариант))) А Моуринью то поседел заметно в МЮ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11