Болельщики «Ювентуса» оскорбляли Моуринью. Жозе показал три пальца, напомнив о требле с «Интером»

«Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов уступил «Ювентусу» со счетом 0:1.

По ходу встречи болельщики гостей называли главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью «дерьмовым человеком» и «сукиным сыном».

Португалец в ответ показал им три пальца. Журналист Танкреди Палмери расценил жест как напоминание о победе португальца в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов с «Интером» в сезоне-2009/10.

Противостояние «Ювентуса» и «Интера» в футбольном дискурсе называют Derby d'Italia (дерби всея Италии).