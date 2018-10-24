РФС и ЦСКА готовы помочь пострадавшим в метро Рима

РФС и ЦСКА выступили с обращениями по поводу поломки эскалатора в римском метро, из-за которой пострадали около 30-ти болельщиков армейцев.

«РФС находится на связи с ЦСКА и российским консульством в Риме, будет сделано все возможное, чтобы оказать помощь пострадавшим», – сообщает пресс-служба РФС.

«Вниманию болельщиков, пострадавших в Риме в результате инцидента в метро. Если вам требуется какая-либо помощь, обратитесь в официальный клуб болельщиков ЦСКА», – текст из твиттера московского клуба.

По данным Corriere della Sera, одному из пострадавших россиян понадобится ампутация ноги.

Подробности трагедии в Риме: эскалатор, ножевое ранение, ампутация