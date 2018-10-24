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    РФС и ЦСКА готовы помочь пострадавшим в метро Рима

    РФС и ЦСКА выступили с обращениями по поводу поломки эскалатора в римском метро, из-за которой пострадали около 30-ти болельщиков армейцев.

    «РФС находится на связи с ЦСКА и российским консульством в Риме, будет сделано все возможное, чтобы оказать помощь пострадавшим», – сообщает пресс-служба РФС.

    «Вниманию болельщиков, пострадавших в Риме в результате инцидента в метро. Если вам требуется какая-либо помощь, обратитесь в официальный клуб болельщиков ЦСКА», – текст из твиттера московского клуба.

    По данным Corriere della Sera, одному из пострадавших россиян понадобится ампутация ноги.

    Подробности трагедии в Риме: эскалатор, ножевое ранение, ампутация

    Источник: Твиттер РФС

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    24.10.2018 00:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 01:51

      Там кое-кого в Бутырку к Кокорину надо помочь отправить.

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