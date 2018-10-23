Мэр Рима: «Весь город сейчас с пострадавшими и их семьями»

Мэр Рима Вирджиния Раджи прокомментировала инцидент в метро с участием болельщиков ЦСКА.

В результате поломки эскалатора пострадало около 30-ти россиян, прибывших на матч Лиги чемпионов против «Ромы». По данным Corierro dello Sera, одному из них потребуется ампутация ноги.

«Будет проведено расследование с целью восстановления хронологии событий.

Весь Рим сейчас с пострадавшими и их семьями», – сказала Раджи.

К началу второго тайма на «Стадио Олимпике» команда Виктора Гончаренко уступает со счетом 0:2. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Подробности трагедии в Риме: эскалатор, ножевое ранение, ампутация