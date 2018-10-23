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    Мэр Рима: «Весь город сейчас с пострадавшими и их семьями»

    Мэр Рима Вирджиния Раджи прокомментировала инцидент в метро с участием болельщиков ЦСКА.

    В результате поломки эскалатора пострадало около 30-ти россиян, прибывших на матч Лиги чемпионов против «Ромы». По данным Corierro dello Sera, одному из них потребуется ампутация ноги.

    «Будет проведено расследование с целью восстановления хронологии событий.

    Весь Рим сейчас с пострадавшими и их семьями», – сказала Раджи.

    К началу второго тайма на «Стадио Олимпике» команда Виктора Гончаренко уступает со счетом 0:2. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Подробности трагедии в Риме: эскалатор, ножевое ранение, ампутация

    Источник: Sportfair

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    23.10.2018 23:11
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