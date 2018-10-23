Ещенко: «Ничего не знаю об отставке Карреры»

Уж не лицемерил бы теперь,вступил на тропку твиттерастов- потерял лицо,теперь не мажся
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера.
«Я вообще ничего не знаю», – сказал футболист.
В сентябре Ещенко и Денис Глушаков были переведены в молодежный состав красно-белых, предположительно, из-за лайков под публикацией артиста Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры.
После отставки Каррера написал Ещенко, что ему «жаль, что так вышло».
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— Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) 23 октября 2018 г.