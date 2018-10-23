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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ещенко: «Ничего не знаю об отставке Карреры»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера.

    «Я вообще ничего не знаю», – сказал футболист.

    В сентябре Ещенко и Денис Глушаков были переведены в молодежный состав красно-белых, предположительно, из-за лайков под публикацией артиста Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры.

    После отставки Каррера написал Ещенко, что ему «жаль, что так вышло».

    Источник: Твиттер Ярослава Кулемина

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    23.10.2018 22:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5241

      Каратель 24 октября 2018, 04:27

      Уж не лицемерил бы теперь,вступил на тропку твиттерастов- потерял лицо,теперь не мажся

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 24 октября 2018, 00:20

      Вспомнилось: не так давно,были сообщения о Месси,что вмешивается в работу руководства,советует,требует; про КриРо тоже-рекомендует кого покупать...,это ведь не правильно!!! Но,эти люди,хоть что-то из себя представляют! Они способны,почти в одиночку,выиграть матч,и не один! Их можно любить или ненавидеть,но уважение они заработали своим трудом.. а эти пентюхи,чего добились?? Кто их вспомнит,года через 2-3??

      3
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      Рейтинг: +715

      Mario84 23 октября 2018, 23:02

      Надо у Глушакова спросить, он придумает, что сказать. А Андрей молодец!

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 23 октября 2018, 22:54

      Ну и молодец. Просо красавец.

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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 октября 2018, 22:48

      Ты в этом участвовал, ****.

      -1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 октября 2018, 22:39

      Главное теперь большинство болел знает! Знает что Глушак, Измайлов, Андрей Федун самые настоящие враги Спартака, подлые, мерзкие бабы. Про тебя тоже многие так думают, хотя мне кажется, что ты просто недалёкий и попал под влияние. Да и Комбар просто деревянный и вред несёт скорее из-за этого нежели из подлости

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