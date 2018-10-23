Кержаков – о решении суда: «Не хочу отдавать сына матери, которая 9 месяцев лечилась от наркозависимости»

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о решении суда, который признал право на ребенка жене на время развода.

– До момента вынесения основного решения ребенок должен проживать у мамы. Решение буду обжаловать. Не понимаю, почему учитывалось только мнение опеки, которая выносила вердикт только на основании общения с Миланой. Они не видели ее общения с ребенком, моего отношения к ребенку.

– Милана не общалась с сыном 8 месяцев, два из них она находилась на лечении в Таиланде. Ваша жена говорила, что до последнего будет бороться за ребенка, но сама на заседание сегодня не пришла. Почему?

– Не знаю, почему не пришла. Она не работает, наверное, спала.

– Где сейчас Артемий?

– У меня дома, он у меня уже 8,5 месяцев. Теперь его у меня заберут. Суд решил, что мать, которая не видела ребенка год, имеет право его забрать. К сожалению, суд не учитывает состояние ребенка, каково ему будет.

Я не хочу об этом думать, я просто не хочу отдавать своего ребенка в семью, где мать проходила 9 месяцев лечение от наркотической зависимости.

Пьяная мать после возвращения из Таиланда перелезала через забор со своей мамой и пыталась забрать сына. Я не знаю, чем руководствовался суд.

Суд не принял во внимание тот факт, что она сама в соцсетях признавалась в наркозависимости. Суд сказал, что доказательств этому нет.

Незадолго до суда мне звонила ее мать и с уверенностью говорила, что решение будет в их пользу. Якобы суд им поможет в связи с памятью об отце Миланы.