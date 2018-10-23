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    Какой вы футболист?

    Кержаков – о решении суда: «Не хочу отдавать сына матери, которая 9 месяцев лечилась от наркозависимости»

    Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о решении суда, который признал право на ребенка жене на время развода.

    – До момента вынесения основного решения ребенок должен проживать у мамы. Решение буду обжаловать. Не понимаю, почему учитывалось только мнение опеки, которая выносила вердикт только на основании общения с Миланой. Они не видели ее общения с ребенком, моего отношения к ребенку.

    – Милана не общалась с сыном 8 месяцев, два из них она находилась на лечении в Таиланде. Ваша жена говорила, что до последнего будет бороться за ребенка, но сама на заседание сегодня не пришла. Почему?

    – Не знаю, почему не пришла. Она не работает, наверное, спала.

    – Где сейчас Артемий?

    – У меня дома, он у меня уже 8,5 месяцев. Теперь его у меня заберут. Суд решил, что мать, которая не видела ребенка год, имеет право его забрать. К сожалению, суд не учитывает состояние ребенка, каково ему будет.

    Я не хочу об этом думать, я просто не хочу отдавать своего ребенка в семью, где мать проходила 9 месяцев лечение от наркотической зависимости.

    Пьяная мать после возвращения из Таиланда перелезала через забор со своей мамой и пыталась забрать сына. Я не знаю, чем руководствовался суд.

    Суд не принял во внимание тот факт, что она сама в соцсетях признавалась в наркозависимости. Суд сказал, что доказательств этому нет.

    Незадолго до суда мне звонила ее мать и с уверенностью говорила, что решение будет в их пользу. Якобы суд им поможет в связи с памятью об отце Миланы.

    Источник: «КП-Петербург»

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    23.10.2018 22:05
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +357

      3емлянин 24 октября 2018, 07:48

      Так ему и надо, сам виноват !!!

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Завулон 24 октября 2018, 16:21

      В постоянном поиске и выборе своей судьбы,в лице "утконосов",произведённых хирургами пластики.

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 01:40

      Наши суды за наркоманов? А чего удивляться, они же их крышуют!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 октября 2018, 00:34

      Желаю победы !!!

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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 24 октября 2018, 00:24

      Бл..ь Саша, сами находите таких шмар, женитесь на них, рожаете детей т.п. О чём спрашивается думал раньше? Или при тебе на молоке сидела!!? Сам виноват! Но могу тебя успокоить,- по ходу ты не одинок, коллеги из Спартака, Краснодара таких же красавиц имеют :( Детей жалко.

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > DMитрий 24 октября 2018, 03:16

      Эти шмары до развода вполне себе адекватные жены и мамы, а после хрен знает что с ними становится.... У меня такая же проблема... Как будто **..лась головой...

      -1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Superviser77 24 октября 2018, 16:25

      Может тогда пожалеть их и не разводиться? Может Вы хотели сказать не "после развода", а "после замужества"??? Тогда было бы понятно их корыстолюбие.А когда это происходит "после развода",то это может быть следствием стресса,личной трагедии и утраченного семейного счачтья.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Агасфер 25 октября 2018, 03:15

      Да, верно..После замужества... Думала будет ей хорошо, да ошиблась...Теперь мне хорошо и спокойно и начинаю новую жизнь с новой женщиной...

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      Рейтинг: +2403

      baden69 24 октября 2018, 00:10

      Дочь бывшего чиновника выиграла суд, в память об отце; ударивший чиновника "орденоносца", скоро будет обложен статьями на три пожизненных, причем не удивлюсь, если скажут, что Кокорин еще и Кеннеди убил...
      Саша, сейчас тренд сасудить футболиста...

      1
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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 23 октября 2018, 23:25

      проклятое феминистическое общество...

      0
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 23 октября 2018, 23:10

      Опять семейные разборки

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 октября 2018, 22:29

      где они таких жён берут?
      хотя это же русские футболисты, у них проблемы со зрением)

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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 > Chesn0k 23 октября 2018, 23:10

      Как ХДЕ?
      На фуршетах, презентациях... )))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > derrik2000 24 октября 2018, 16:23

      ...ночных клубах.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 октября 2018, 22:21

      Это тема Малахова и его коллег с других каналов. С сопутствующим срачем. А здесь это зачем?

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      Рейтинг: +1163

      Karpathian > zatonn 23 октября 2018, 22:49

      Ждем передачу Пусть горят

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