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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Автобус «МЮ» 45 минут стоял в пробке. Моуринью пошел на «Олд Траффорд» пешком

    В 22:00 «Манчестер Юнайтед» примет «Ювентус» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Как сообщает журналист Джонатан Шрагер, клубный автобус хозяев стоял в пробке на протяжении 45-ти минут. В итоге главный тренер Жозе Моуринью покинул автобус и пошел в пешком в направлении стадиона.

    Португалец сказал, что надел капюшон и прошел через болельщиков так, что его никто не заметил.

    Ранее стали известны стартовые составы команд.

    За событиями встречи можно будет следить здесь.

    Источник: Твиттер Джонатана Шрагера

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    23.10.2018 21:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 24 октября 2018, 08:21

      Заранее надо на игру пребывать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 октября 2018, 21:58

      Здесь ключевые слова "Автобус МЮ", в исполнении Жозе

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -1

      ¯\_(ツ)_/¯ 23 октября 2018, 21:57

      Моуринью отказался от автобуса? не верю!

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 23 октября 2018, 21:35

      Автобус МЮ, при Моуриньо звучит двояко

      1
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      Рейтинг: +715

      Mario84 23 октября 2018, 21:32

      А вот у нас в Москве вообще пробок нет)

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 октября 2018, 21:26

      Бардак.

      0
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA > Агасфер 23 октября 2018, 21:32

      И что толку он этим выиграл?

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