Автобус «МЮ» 45 минут стоял в пробке. Моуринью пошел на «Олд Траффорд» пешком

Заранее надо на игру пребывать.
В 22:00 «Манчестер Юнайтед» примет «Ювентус» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Как сообщает журналист Джонатан Шрагер, клубный автобус хозяев стоял в пробке на протяжении 45-ти минут. В итоге главный тренер Жозе Моуринью покинул автобус и пошел в пешком в направлении стадиона.
Португалец сказал, что надел капюшон и прошел через болельщиков так, что его никто не заметил.
Ранее стали известны стартовые составы команд.
За событиями встречи можно будет следить здесь.