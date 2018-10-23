Автобус «МЮ» 45 минут стоял в пробке. Моуринью пошел на «Олд Траффорд» пешком

В 22:00 «Манчестер Юнайтед» примет «Ювентус» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает журналист Джонатан Шрагер, клубный автобус хозяев стоял в пробке на протяжении 45-ти минут. В итоге главный тренер Жозе Моуринью покинул автобус и пошел в пешком в направлении стадиона.

Португалец сказал, что надел капюшон и прошел через болельщиков так, что его никто не заметил.

Ранее стали известны стартовые составы команд.

За событиями встречи можно будет следить здесь.