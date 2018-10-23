Де Хеа, Погба и Лукаку – в составе «МЮ» на матч с «Ювентусом». Роналду вернулся в Манчестер

Известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» на матч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«МЮ»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Мата, Матич, Погба, Рэшфорд, Лукаку, Марсьяль.

«Ювентус»: Щесны, Кьеллини, Сандро, Бонуччи, Кансело, Пьянич, Матюиди, Бентакур, Роналду, Дибала, Куардадо.

Пресс-служба туринцев опубликовала запись, на которой Криштиану Роналду идет в направлении гостевой раздевалки.

Начало матча на «Олд Траффорд» – в 22:00 по московскому времени. Следить за его событиями можно будет здесь.

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