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    Де Хеа, Погба и Лукаку – в составе «МЮ» на матч с «Ювентусом». Роналду вернулся в Манчестер

    Известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» на матч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    «МЮ»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Мата, Матич, Погба, Рэшфорд, Лукаку, Марсьяль.

    «Ювентус»: Щесны, Кьеллини, Сандро, Бонуччи, Кансело, Пьянич, Матюиди, Бентакур, Роналду, Дибала, Куардадо.

    Пресс-служба туринцев опубликовала запись, на которой Криштиану Роналду идет в направлении гостевой раздевалки.

    Начало матча на «Олд Траффорд» – в 22:00 по московскому времени. Следить за его событиями можно будет здесь.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Твиттер «Ювентуса»

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    23.10.2018 21:11
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