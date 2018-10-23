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    Какой вы футболист?

    В римском метро сломался эскалатор, на котором ехали болельщики ЦСКА

    Журналист Василий Конов опубликовал в твиттере запись происшествия из метро Рима.

    У эскалатора, на котором ехали болельщики ЦСКА, сломался стопор. Конов уточнил, что пострадали как минимум 8 человек.

    Видео доступно по ссылке. Запись содержит нецензурную лексику.

    Напомним, в 22:00 по московскому времени команда Виктора Гончаренко сыграет с «Ромой» в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Ранее стали известны стартовые составы команд.

    Текстовая-онлайн трансляция встречи на «Стадио Олимпико» будет доступна по ссылке.

    Подробности трагедии в Риме: эскалатор, ножевое ранение, ампутация

    Источник: Твиттер Василия Конова

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    23.10.2018 21:04
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 11:34

      Даже не знаешь где ждать неприятностей. Здоровья.

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      Рейтинг: +55

      LESTER68 24 октября 2018, 06:20

      Дебилы с хохляндии- бандерлоги извращаются.Без предьяв к людям из Украины.Болельщик Спартака.

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      Рейтинг: +55

      LESTER68 24 октября 2018, 06:18

      Ребята поправляйтесь.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 01:48

      В Италии то мост упал, то эскалатор сломался... сыпется все!

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 23 октября 2018, 23:06

      опять кремлеботский вброс, васся! почему показан только конец видео? почему не показали, как эти обезьяны прыгали на экскалаторе? экскалатор просто так не срывается со стопора...попробуйте в лифте впятером попрыгать, будет тоже самое....это же не люди, это просто пьяные обезьяны! (..и бутылка символично валяется на фото)))....дичь приехала в рим развлечься

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Ауторитетный экспэрт мамо 24 октября 2018, 01:49

      Да, эскадрон гусар летучих - это сила. А тут еще и кирасиры были..., пьяные.

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      Рейтинг: +55

      LESTER68 > Ауторитетный экспэрт мамо 24 октября 2018, 06:23

      Разминай простату- эта бутылка тебя ждёт васся!!!

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 23 октября 2018, 22:26

      значит московские эскалаторы мощнее римских

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 октября 2018, 22:16

      Некоторые фанаты прыгали на эскалаторе. Это подтверждено. Пострадавших жаль. Но прыгать на эскалаторе, тем более в резонанс, где мозги?!

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > zatonn 23 октября 2018, 23:08

      разве у фанатов есть мозги?)))) мне их не жаль....сам лично бы им ноги переломал за их выходки

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      Рейтинг: +17330

      YRLV88 23 октября 2018, 21:50

      Какой ужас((( Не дай бог такое пережить((( Всем здоровья!!!

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 октября 2018, 21:37

      Здоровья людям(
      Ужасно (

      3
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      Рейтинг: +5519

      _Marqella_ 23 октября 2018, 21:36

      мда уж...страшное дело...))

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