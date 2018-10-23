В римском метро сломался эскалатор, на котором ехали болельщики ЦСКА

Журналист Василий Конов опубликовал в твиттере запись происшествия из метро Рима.

У эскалатора, на котором ехали болельщики ЦСКА, сломался стопор. Конов уточнил, что пострадали как минимум 8 человек.

Видео доступно по ссылке. Запись содержит нецензурную лексику.

Напомним, в 22:00 по московскому времени команда Виктора Гончаренко сыграет с «Ромой» в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Ранее стали известны стартовые составы команд.

Текстовая-онлайн трансляция встречи на «Стадио Олимпико» будет доступна по ссылке.

Подробности трагедии в Риме: эскалатор, ножевое ранение, ампутация