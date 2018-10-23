В римском метро сломался эскалатор, на котором ехали болельщики ЦСКА

Даже не знаешь где ждать неприятностей. Здоровья.
Журналист Василий Конов опубликовал в твиттере запись происшествия из метро Рима.
У эскалатора, на котором ехали болельщики ЦСКА, сломался стопор. Конов уточнил, что пострадали как минимум 8 человек.
Видео доступно по ссылке. Запись содержит нецензурную лексику.
Напомним, в 22:00 по московскому времени команда Виктора Гончаренко сыграет с «Ромой» в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Ранее стали известны стартовые составы команд.
Текстовая-онлайн трансляция встречи на «Стадио Олимпико» будет доступна по ссылке.
Подробности трагедии в Риме: эскалатор, ножевое ранение, ампутация