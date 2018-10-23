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    Какой вы футболист?

    Гендиректор «Арсенала»: «Кононов в «Спартаке» – это бред»

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов опроверг информацию о возможном приходе Олега Кононова на пост главного тренера «Спартака».

    – Мы сегодня уже написали на официальном сайте, что не комментируем слухи. Это бред.

    – То есть информация о том, что Кононов может возглавить «Спартак», не соответствует действительности?

    – Да, это неправда.

    Кононов возглавил тульский клуб в июне. После 11-ти туров РПЛ команда под его руководством занимает 10-е место в турнирной таблице.

    Вчера, 22-го октября, «Спартак» сообщил об отставке Массимо Карреры. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.10.2018 20:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 11:22

      Пока только слухи.

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      Рейтинг: +2866

      nemolod 24 октября 2018, 09:26

      Тут многое зависит от условий досрочного расторжения контракта и амбиций самого тренера! Конечно,с одной стороны работа в столице да еще в Спартаке-не каждый день и не каждому предлагается,но с другой стороны - это очень рискованно три проигрыша подряд и ты уже безработный!

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 23 октября 2018, 22:55

      Нафиг он вам нужен? Вы все равно не можете удовлетворить его запросы, а только на дверь намекаете.

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 23 октября 2018, 22:30

      Для кого БРЕД, а для кого лакомый тренерский кусочек.
      Спартак хочет пригласить россиянина.
      Сватают Кононова.
      Время покажет, кто станет главным на новое очередное увельнение по окончании сезона.
      Ждём-с!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 октября 2018, 22:24

      Кононов уже работал полгода в " Ахмате", зачем ему повторять свою ошибку ?...

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 октября 2018, 20:53

      Кононова до игры со Спартаком хотели в отставку отправить, а тут вдруг всего один матч - и сразу всем нужен стал.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 октября 2018, 20:52

      В нынешнем "Спартаке" многое походит на горячечный бред. Источник инфлюэнсы-Федун.

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 23 октября 2018, 20:50

      Фамилия конечно явно спартаковская. А почему бы Гамулу тренером не назначить?

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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 октября 2018, 20:40

      Что и требовалось доказать.
      Арустамян брехливая баба.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 23 октября 2018, 20:26

      Кононов уже уходил в другой клуб, не предупредив об этом ни болельщиков, ни руководство клуба. Просто собрал вещи и исчез. Поэтому всё может быть. Подождем.

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