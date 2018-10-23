Гендиректор «Арсенала»: «Кононов в «Спартаке» – это бред»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов опроверг информацию о возможном приходе Олега Кононова на пост главного тренера «Спартака».

– Мы сегодня уже написали на официальном сайте, что не комментируем слухи. Это бред.

– То есть информация о том, что Кононов может возглавить «Спартак», не соответствует действительности?

– Да, это неправда.

Кононов возглавил тульский клуб в июне. После 11-ти туров РПЛ команда под его руководством занимает 10-е место в турнирной таблице.

Вчера, 22-го октября, «Спартак» сообщил об отставке Массимо Карреры. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.