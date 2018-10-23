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    Какой вы футболист?

    «Аякс» и «Бенфика» в твиттере сравнили выпускников академий

    Пресс-служба «Аякса» в твиттере обратилась к «Бенфике» перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов.

    «Вот символическая сборная нашей молодежной академии. Сможете перебить?» – написали в голландском клубе.

    «Нет ничего более простого. Держите! Эйсебио был подписан в возрасте 18-ти лет, поэтому тоже считается», – ответил португальский.

    «Аякс» примет «Бенфику» в 22:00 по московскому времени. За событиями матча можно будет следить здесь.

    Источник: Твиттер «Аякса»

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    23.10.2018 19:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 24 октября 2018, 00:32

      Только Эйсебио может потянет, и всё, а в современной истории? Бенфика рядом не стоит!

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 23 октября 2018, 22:46

      Хорошо, что Рома перед матчем с ЦСКА так не сделала!!!!

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 октября 2018, 19:55

      У Бенфики таки олдстайл дрим-тим очевидно слабее

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