Арустамян: «Кононов – фаворит на пост тренера «Спартака». Активно идут переговоры»

Как сообщает комментатор Нобель Арустамян, основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» – возглавляющий тульский «Арсенал» Олег Кононов. По его информации, стороны активно ведут переговоры.

«Фаворитом на пост тренера «Спартака» является Олег Кононов. Стороны уже в активной фазе переговоров. После итальянца Карреры Федун хочет российского тренера», – написал Арустамян в твиттере.

Примечательно, что Массимо Каррера был отправлен в отставку с должности главного тренера московской команды именно после поражения от «Арсенала» (2:3) в 11-м туре РПЛ. Под руководством итальянского специалиста «Спартак» в 2017 году завоевал чемпионство и Суперкубок России.

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