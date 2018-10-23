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    Арустамян: «Кононов – фаворит на пост тренера «Спартака». Активно идут переговоры»

    Как сообщает комментатор Нобель Арустамян, основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» – возглавляющий тульский «Арсенал» Олег Кононов. По его информации, стороны активно ведут переговоры.

    «Фаворитом на пост тренера «Спартака» является Олег Кононов. Стороны уже в активной фазе переговоров. После итальянца Карреры Федун хочет российского тренера», – написал Арустамян в твиттере.

    Примечательно, что Массимо Каррера был отправлен в отставку с должности главного тренера московской команды именно после поражения от «Арсенала» (2:3) в 11-м туре РПЛ. Под руководством итальянского специалиста «Спартак» в 2017 году завоевал чемпионство и Суперкубок России.

    «Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»

    Источник: Твиттер Нобеля Арустамяна

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    23.10.2018 18:54
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 11:01

      Тренер вдумчивый но мягкотел.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 октября 2018, 10:39

      Хорошая кандидатура, один из самых умных в РФПЛ.

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      Рейтинг: +862

      Jack24 24 октября 2018, 09:06

      Если честно, мне нравится эта кандидатура. Кононов всегда был мне симпатичен, как тренер.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2018, 01:21

      По манере очень похож на Аленичева, но не спартаковец. Учитывая как сбагрили через год Аленичева, чувствую, что в случае прихода Кононов продержится от силы до конца чемпионата... А вообще, ну ах..еть замена! Всё по российской футбольно-жизненной науке. Мы расх..рачим вдребезги феррари, чтоб через пару лет кататься на приоре... Браво, руководство. Браво, бл..ть!

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 24 октября 2018, 00:35

      Кононов тренер со 2-го по 5 место в РПЛ.
      Ну и нах он нужен. На пол-года, год, а потом опять жди у моря погоды.
      Если он придет в Спартак, можно у телевизора пиво пить с АПЛ и Ла Лигой, а счет потом глянуть.

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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 октября 2018, 23:05

      Спартаку нужен жестокий тиран или хороший тренер с жестоким заместителем.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 октября 2018, 22:22

      Армянские сказки...

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 октября 2018, 21:46

      Изощрённая месть Кононову за нанесённое "Спартаку" поражение!

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 октября 2018, 20:43

      Кононов слишком мягок для Спартака, его сплавят в разы быстрее чем Карреру

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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 октября 2018, 20:36

      Арустамян дебил номер 1 на пост главного клоуна в эфирах зомбо ящика.
      Правильноему ему морду чистят переодически чтоб словами как песком не кидался.

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