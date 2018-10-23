Мельгарехо – Каррере: «Огромное спасибо за все, мистер. До скорой встречи»

Хорошие слова.
Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо попрощался с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.
В понедельник, 22 октября, руководство московского клуба отправило итальянского специалиста в отставку. Под его руководством красно-белые в 2017 году выиграли РПЛ и Суперкубок России.
«Огромное спасибо за все, мистер. Желаю вам больших успехов в профессиональной и личной жизни. Вы лучше всех, как личность. До скорой встречи», – написал парагваец в твиттере.
Muchas gracias por todo Mister, te deseo lo más grande de los éxitos en lo profesional y en lo personal , eres lo máximo como persona. Hasta pronto Mister pic.twitter.com/uNEH11Fz1l— Lorenzo Melgarejo (@Melgarejo25) 23 октября 2018 г.