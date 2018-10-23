Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мельгарехо – Каррере: «Огромное спасибо за все, мистер. До скорой встречи»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо попрощался с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

    В понедельник, 22 октября, руководство московского клуба отправило итальянского специалиста в отставку. Под его руководством красно-белые в 2017 году выиграли РПЛ и Суперкубок России.

    «Огромное спасибо за все, мистер. Желаю вам больших успехов в профессиональной и личной жизни. Вы лучше всех, как личность. До скорой встречи», – написал парагваец в твиттере.

    Источник: Твиттер Лоренцо Мельгарехо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2018 18:20
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 10:50

      Хорошие слова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10576

      ivany4 24 октября 2018, 00:52

      Интересно, почему многие говорят до скорой встречи???
      Неужели потянутся за ним в "его" клуб?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2117

      Bozigit 23 октября 2018, 19:14

      он еще вернется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2117

      Bozigit 23 октября 2018, 19:13

      отличный челоек

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11