Трабукки – об увольнении Карреры: «Так проходит мировая слава»

Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал уход Массимо Карреры с поста главного тренера «Спартака».

В понедельник, 22 октября, руководство красно-белых отправило итальянского специалиста в отставку после проигрыша на своем поле тульскому «Арсеналу» (2:3) в матче 11-го тура РПЛ. Это поражение стало для москвичей третьим домашним подряд в Премьер-лиге.

Трабукки выложил в твиттере фото с прощальной встречи Карреры с игроками «Спартака», подписав его: «Так проходит мировая слава…»

Каррера возглавил московскую команду в августе 2016 года и выиграл с ней чемпионство и Суперкубок России.

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