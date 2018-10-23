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    Какой вы футболист?

    Трабукки – об увольнении Карреры: «Так проходит мировая слава»

    Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал уход Массимо Карреры с поста главного тренера «Спартака».

    В понедельник, 22 октября, руководство красно-белых отправило итальянского специалиста в отставку после проигрыша на своем поле тульскому «Арсеналу» (2:3) в матче 11-го тура РПЛ. Это поражение стало для москвичей третьим домашним подряд в Премьер-лиге.

    Трабукки выложил в твиттере фото с прощальной встречи Карреры с игроками «Спартака», подписав его: «Так проходит мировая слава…»

    Каррера возглавил московскую команду в августе 2016 года и выиграл с ней чемпионство и Суперкубок России.

    «Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»

    Источник: Твиттер Марко Трабукки

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    23.10.2018 17:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 октября 2018, 21:11

      Трабукки написал правильно.Перевод не верный.Настоящий :"Так проходит МИРСКАЯ слава".Причём здесь "мировая"? Совершенно разные понятия и подтекст.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 23 октября 2018, 19:35

      Футболисты его любят,это дорогого стоит.

      2
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 23 октября 2018, 19:11

      Самое обидное в данной ситуации то, что мы потеряли очень хорошего тренера. После чемпионства многие поймали звездняк, а Каррера как молодой тренер не сразу понял это. В реалиях современного футбола очень большое ( а может и определяющее) значение имеет психология. Каррера начал исправлять ситуацию включением в основной состав молодых игроков, но для их становления нужно время. Как бы это не звучало парадоксально, но он стал заложником любви болельщиков к клубу, которые требуют только побед, потому что это СПАРТАК. Федун пошел на поводу и результат - увольнение. Следующему тренеру будет очень тяжело.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 октября 2018, 18:48

      Спасибо Мистер и удачи !!!

      2
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 23 октября 2018, 18:04

      Спасибо и удачи.

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