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    Каррера в среду проведет пресс-конференцию

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что в среду состоится пресс-конференция бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

    Вчера, 22 октября, руководство московского клуба отправило итальянского специалиста в отставку. Исполняющим обязанности назначен экс-ассистент Карреры Рауль Рианчо.

    «24 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» пройдет пресс-конференция бывшего главного тренера ФК «Спартак» Массимо Карреры», – написал Конов в своем телеграм-канале.

    Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года. В первом же сезоне он выиграл с командой РПЛ, а сразу после этого впервые в истории красно-белых завоевал Суперкубок России.

    Источник: Телеграм-канала Василия Конова

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    23.10.2018 15:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5241

      Каратель 23 октября 2018, 17:48

      Массимо мужик! И этим все сказано,поблагодарит всех и ничего более

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