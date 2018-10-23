Каррера в среду проведет пресс-конференцию

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что в среду состоится пресс-конференция бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

Вчера, 22 октября, руководство московского клуба отправило итальянского специалиста в отставку. Исполняющим обязанности назначен экс-ассистент Карреры Рауль Рианчо.

«24 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» пройдет пресс-конференция бывшего главного тренера ФК «Спартак» Массимо Карреры», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года. В первом же сезоне он выиграл с командой РПЛ, а сразу после этого впервые в истории красно-белых завоевал Суперкубок России.