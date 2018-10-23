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    Какой вы футболист?

    В Альбасете к 2020 году установят статую Иньесты

    Бывшего полузащитника сборной Испании и «Барселоны» Андреса Иньесту удостоят статуи в его родной провинции Альбасете.

    Пять лет назад в честь 34-летнего футболиста уже была возведена бронзовая скульптура в деревне Фуэнтеальбилья, откуда он родом.

    «Андрес представляет ценности общества Альбасете: смирение, простоту и трудолюбие», – сказал мэр Альбасете.

    В ближайшее время начнется конкурс на дизайн статуи. Ее, скорее сего, разместят в альбасетском парке Абелардо Санчеса. Статую планируют возвести к 2020 году.

    Источник: Football Italia

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    23.10.2018 14:59
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