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    Какой вы футболист?

    Аллегри: «Роналду – лучший нападающий в мире, который не играет как форвард»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от выездного матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

    «Роналду – лучший нападающий в мире, который не играет в качестве форварда. Поэтому другие футболисты должны хорошо понимать, куда он собирается переместиться, и занимать другие места на поле.

    «Манчестер Юнайтед» – физически сильная команда. При возникающих проблемах они всегда имеют возможность играть на высоких мячах, потому что они очень высокие, физически сильные и хороши в воздухе. Поэтому мы также должны быть хороши в этом.

    Подобные игры никогда не заканчиваются, так что нам нужно сосредоточиться на матче до 100-й минуты», – сказал Аллегри.

    Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Ювентус» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    23.10.2018 14:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -130

      калач 23 октября 2018, 14:33

      а как кто он играет? Обычный Льоренте который научился бить пенки

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