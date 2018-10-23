Аллегри: «Роналду – лучший нападающий в мире, который не играет как форвард»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от выездного матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Роналду – лучший нападающий в мире, который не играет в качестве форварда. Поэтому другие футболисты должны хорошо понимать, куда он собирается переместиться, и занимать другие места на поле.

«Манчестер Юнайтед» – физически сильная команда. При возникающих проблемах они всегда имеют возможность играть на высоких мячах, потому что они очень высокие, физически сильные и хороши в воздухе. Поэтому мы также должны быть хороши в этом.

Подобные игры никогда не заканчиваются, так что нам нужно сосредоточиться на матче до 100-й минуты», – сказал Аллегри.

Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Ювентус» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.