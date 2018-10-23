Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основным составом «Спартака»

Где будет Каррера пока не знаю, но не пропадёт, а где будет " Спартак" с Федуном и этими лайксменами предвижу ясно и окончательно...
Сегодня «Спартак» проводит тренировку на базе в Тарасовке.
В занятии принимают участие защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков.
В сентябре бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера отстранил обоих футболистов из первой команды и перевел их в молодежку. Причиной это послужили лайки, которые Ещенко и Глушаков поставили под публикацией актера Дмитрия Назарова в инстаграме с критикой в адрес итальянского специалиста.
В понедельник, 22 октября, руководство «Спартака» отправило Карреру в отставку.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 октября 2018 г.
«Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»