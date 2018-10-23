Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основным составом «Спартака»

    Сегодня «Спартак» проводит тренировку на базе в Тарасовке.

    В занятии принимают участие защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков.

    В сентябре бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера отстранил обоих футболистов из первой команды и перевел их в молодежку. Причиной это послужили лайки, которые Ещенко и Глушаков поставили под публикацией актера Дмитрия Назарова в инстаграме с критикой в адрес итальянского специалиста.

    В понедельник, 22 октября, руководство «Спартака» отправило Карреру в отставку.

    «Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2018 13:02
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 октября 2018, 20:03

      Где будет Каррера пока не знаю, но не пропадёт, а где будет " Спартак" с Федуном и этими лайксменами предвижу ясно и окончательно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 октября 2018, 17:10

      Это фиаско, товарищи! Ублюдочное руководство и ублюдочный игрок в любимой команде это перебор. Как минимум нужно кого-то сбагрить в зиму, а дальше уже по второй позиции работать...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 23 октября 2018, 16:34

      Когда тебя не жалует главный тренер - это пол беды, вот когда тебя перестают уважать болельщики, а ещё лучше когда они начинают тебя ненавидеть и гнобить... вот тогда наступают реальные проблемы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 23 октября 2018, 16:29

      Всегда надеюсь на happy end, так хочется чтобы возобладали мудрость и профессионализм. Денису надо разобраттся в себе и понять что ему дороже: игра или эгоизм с глупыми амбициями. Спартаку удачи, Каррере спасибо!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 16:29

      Продавать и как можно скорее. Все свои "лучшие" качества он уже показал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 23 октября 2018, 13:41

      Как эта наглая морда, после всего случившегося, будет в глаза болельщикам смотреть?
      Я, болельщик Спартака, со стажем в 62 года, как бы не заиграл хорошо этот тип в команде, уже не приму его положительно. Для меня он умер, как человек. "Глушаков - похороны!" - да, он похоронил себя.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Т34 23 октября 2018, 14:54

      Настоящее мнение о себе Глушаков узнает дома на Открывашке, если ИО выпустит его в основном составе.А на дибила сверху внимания не обращай.Он как предмет.Чисто для мебели.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан > ZenitGunner 23 октября 2018, 16:26

      Малыш, поаккуратней на поворотах!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан > ZenitGunner 23 октября 2018, 16:35

      Не оскорбляй здесь беспричинно никого!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > ZenitGunner 23 октября 2018, 18:15

      Послухай совет добрый, дурко.
      Веди себя прилично. И на форуме, и - вне.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 23 октября 2018, 13:35

      Глушаков - это похороны (

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 23 октября 2018, 13:34

      У Глушакова улыбка"черного кардинала, а справа какой то шакал притесался.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 23 октября 2018, 13:17

      Глушаков победил Карреру... К сожалению, у нас проще трех тренеров поменять, чем одного игрока выгнать или сгнобить в дубле.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Топс7 23 октября 2018, 13:10

      Глушаков мудак, лучше бы его уволили, чем Массимо!

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11