Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основным составом «Спартака»

Сегодня «Спартак» проводит тренировку на базе в Тарасовке.

В занятии принимают участие защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков.

В сентябре бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера отстранил обоих футболистов из первой команды и перевел их в молодежку. Причиной это послужили лайки, которые Ещенко и Глушаков поставили под публикацией актера Дмитрия Назарова в инстаграме с критикой в адрес итальянского специалиста.

В понедельник, 22 октября, руководство «Спартака» отправило Карреру в отставку.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 октября 2018 г.

«Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»