Мартина Каррера: «Ненавижу Глушакова. Он хотел, чтобы мой папа ушел из «Спартака»

Младшая дочь бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Мартина Каррера заявила, что ненавидит полузащитника красно-белых Дениса Глушакова. В личных сообщениях в инстаграме она ответила одному из пользователей, что Глушаков стал одной из причин увольнения итальянского специалиста.

– Спасибо тебе за твоего отца. Он герой! Можешь просто пожелать ему удачи? Он настоящий мужчина!

– Большое спасибо.

– Пожалуйста скажи, это все из-за Глушакова?

– Я точно не знаю, но уверена, что он – одна из проблем.

– Почему твоя сестра написала Глушакову «ты серьезно?» в инстаграме?

– Потому что Глушаков хотел, чтобы мой папа ушел. Я его ненавижу.

«Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»