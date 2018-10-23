Мартина Каррера: «Ненавижу Глушакова. Он хотел, чтобы мой папа ушел из «Спартака»

Глушаков и в личной жизни провалился и в профессиональной
Младшая дочь бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Мартина Каррера заявила, что ненавидит полузащитника красно-белых Дениса Глушакова. В личных сообщениях в инстаграме она ответила одному из пользователей, что Глушаков стал одной из причин увольнения итальянского специалиста.
– Спасибо тебе за твоего отца. Он герой! Можешь просто пожелать ему удачи? Он настоящий мужчина!
– Большое спасибо.
– Пожалуйста скажи, это все из-за Глушакова?
– Я точно не знаю, но уверена, что он – одна из проблем.
– Почему твоя сестра написала Глушакову «ты серьезно?» в инстаграме?
– Потому что Глушаков хотел, чтобы мой папа ушел. Я его ненавижу.
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