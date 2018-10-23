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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мартина Каррера: «Ненавижу Глушакова. Он хотел, чтобы мой папа ушел из «Спартака»

    Младшая дочь бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Мартина Каррера заявила, что ненавидит полузащитника красно-белых Дениса Глушакова. В личных сообщениях в инстаграме она ответила одному из пользователей, что Глушаков стал одной из причин увольнения итальянского специалиста.

    – Спасибо тебе за твоего отца. Он герой! Можешь просто пожелать ему удачи? Он настоящий мужчина!

    – Большое спасибо.

    – Пожалуйста скажи, это все из-за Глушакова?

    – Я точно не знаю, но уверена, что он – одна из проблем.

    – Почему твоя сестра написала Глушакову «ты серьезно?» в инстаграме?

    – Потому что Глушаков хотел, чтобы мой папа ушел. Я его ненавижу.

    «Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»

    Источник: Твиттер Oviksm

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    23.10.2018 12:56
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 23 октября 2018, 19:19

      Глушаков и в личной жизни провалился и в профессиональной

      0
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      Рейтинг: +7

      JimZen 23 октября 2018, 18:29

      Я уже вообще не понимаю в этой спартаковской помойке (!), устроили шапито , где участники и клоуны - ВСЕ !!(((((

      -1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 октября 2018, 18:01

      Смелая девчуля...

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 23 октября 2018, 17:59

      Мартина ненавидит Глушакова. А Глушаков ненавидит "Спартак".
      В натуре. Сам признавался.

      3
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 23 октября 2018, 17:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


      Вопрос к дочке Карреры, как футбольному специалмсту: сколько минут длится футбольный матч.

      -4
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 октября 2018, 17:21

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      У девахи обида на Глушака из-за того, что его отца уволили, типа заработка лишили из-за него. Каким бы плохим Глушаков не был, именно благодаря его голам и всему Спартаку в целом Каррера впервые, как главный тренер, выиграл чемпионство, повысился его рейтинг как в России, так и в Италии и др.странах. Об этом она почему-то забывает.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 16:18

      Секретом это теперь не назовешь.

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 23 октября 2018, 15:07

      Вот капец ка интересно в футбольном издании читать мнение родственников тренеров, футболистов, коментаторов, работников стадиона...лишь бы чем место занять в новостной строке! Пишите как играют детские команды, рассказывайте о их успехах, проблемах и т.д. страна большая, лучше читать о людях чем слушать взаимный лай околофутбольный!

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      Рейтинг: +201

      ajoq > Всем привет, я тут время 23 октября 2018, 15:43

      В том-то и дело, что результаты детских команд не ловят хайп, а тут все размусолят, т.к. народ сам комментирует активно.

      Так уж устроено

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      Рейтинг: -8

      Poposertu 23 октября 2018, 14:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Че мужики как там ваши ставки? Не надоело деньги сливать? Есть проверенный сайт king-ball.ru беру прогнозы там. Если захотите отблагодарить меня за подгон, на сайте найдете под ником Гол! Я там уже не первый год тусую так что за базар отвечаю!

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 23 октября 2018, 14:22

      Глушаков напоминает чем то Эдгара Геса но не в плане заносчивости а в плане анатомии.

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