Хузин: «Не знаю, есть ли сейчас в «Рубине» собственные молодые воспитанники»

Бывший футболист «Рубина», главный тренер «Луча» Рустем Хузин высказал свое мнение о том, как казанцам поднять посещаемость своих матчей в РПЛ.

«Казань – футбольный город, а «Рубин» – двукратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России. Когда команда играла ярко, а в составе были такие харизматичные игроки, как Андрей Федоров, Андрей Коновалов, и яркие легионеры – Калисто, Домингес, Сибайя, на старенький Центральный стадион ходили по 15-20 тысяч зрителей.

На мой взгляд, надо сделать «ход конем» – команде нужны хотя бы два-три местных футболиста, посмотреть на которых пойдут казанцы. Но сейчас у клуба другие задачи, руководителям хочется, чтобы «Рубин» вернулся в еврокубки. Может быть, поэтому не получается подтягивать собственных молодых воспитанников, хотя я даже не знаю, есть ли они сейчас», – сказал Хузин.