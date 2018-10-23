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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Хузин: «Не знаю, есть ли сейчас в «Рубине» собственные молодые воспитанники»

    Бывший футболист «Рубина», главный тренер «Луча» Рустем Хузин высказал свое мнение о том, как казанцам поднять посещаемость своих матчей в РПЛ.

    «Казань – футбольный город, а «Рубин» – двукратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России. Когда команда играла ярко, а в составе были такие харизматичные игроки, как Андрей Федоров, Андрей Коновалов, и яркие легионеры – Калисто, Домингес, Сибайя, на старенький Центральный стадион ходили по 15-20 тысяч зрителей.

    На мой взгляд, надо сделать «ход конем» – команде нужны хотя бы два-три местных футболиста, посмотреть на которых пойдут казанцы. Но сейчас у клуба другие задачи, руководителям хочется, чтобы «Рубин» вернулся в еврокубки. Может быть, поэтому не получается подтягивать собственных молодых воспитанников, хотя я даже не знаю, есть ли они сейчас», – сказал Хузин.

    Источник: «Реальное время»

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    23.10.2018 09:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 23 октября 2018, 11:36

      Так узнал бы сначала,чем сразу глотку драть..
      Тем более,руководство уже вторую неделю в Еврокубки не хочет..

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