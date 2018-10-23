Черных: «Обидно, что «Динамо» на «Открытие Арене» такому «Спартаку» уступило»

Нападающий «Динамо» Федор Черных назвал важными три очка для своей команды, которые были добыты в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Эти три очка – как глоток свежего воздуха. Настрой-то на «Зенит» был бешенный. Еще перед матчем возникло чувство, что нас должно, наконец, прорвать. И все, конечно, рады, что получилось. А я счастлив, что удачно подставил голову под навес Константина Рауша. Сразу после игры говорил, что теперь готов все время выходить на месте нападающего. Чувствую себя там так же комфортно, как и на фланге, где действовал до этого. Впрочем, решать тренерам.

Понятно, что против десятерых соперников играть проще. Но я считаю, что и до удаления Дриусси мы смотрелись предпочтительнее. И даже если бы аргентинца не удалили, «Динамо» все равно могло победить. Так что это – важный момент, но не переломный. А ключевым стало спасение Антона Шунина в самой концовке. Если бы Артем Дзюба тогда забил, времени на еще один гол у нас уже не было бы.

В Премьер-лиге слабых команд нет. Номинальные середняки выходят на номинальных лидеров с таким настроем, что готовы умирать на поле. Даже обидно, что мы на «Открытие Арене» такому «Спартаку» уступили (1:2). Сами виноваты. Провалили тогда начало матча. Хотя разобрали спартаковскую игру досконально – как они подают угловые, разыгрывают штрафные… Если бы не пропустили два быстрых гола, тоже могли бы бороться даже за три очка. Впрочем, это было давно. Сейчас больше позитива от победы над «Зенитом», – рассказал Черных.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» завершился со счетом 1:0.