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    Какой вы футболист?

    Черных: «Обидно, что «Динамо» на «Открытие Арене» такому «Спартаку» уступило»

    Нападающий «Динамо» Федор Черных назвал важными три очка для своей команды, которые были добыты в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Эти три очка – как глоток свежего воздуха. Настрой-то на «Зенит» был бешенный. Еще перед матчем возникло чувство, что нас должно, наконец, прорвать. И все, конечно, рады, что получилось. А я счастлив, что удачно подставил голову под навес Константина Рауша. Сразу после игры говорил, что теперь готов все время выходить на месте нападающего. Чувствую себя там так же комфортно, как и на фланге, где действовал до этого. Впрочем, решать тренерам.

    Понятно, что против десятерых соперников играть проще. Но я считаю, что и до удаления Дриусси мы смотрелись предпочтительнее. И даже если бы аргентинца не удалили, «Динамо» все равно могло победить. Так что это – важный момент, но не переломный. А ключевым стало спасение Антона Шунина в самой концовке. Если бы Артем Дзюба тогда забил, времени на еще один гол у нас уже не было бы.

    В Премьер-лиге слабых команд нет. Номинальные середняки выходят на номинальных лидеров с таким настроем, что готовы умирать на поле. Даже обидно, что мы на «Открытие Арене» такому «Спартаку» уступили (1:2). Сами виноваты. Провалили тогда начало матча. Хотя разобрали спартаковскую игру досконально – как они подают угловые, разыгрывают штрафные… Если бы не пропустили два быстрых гола, тоже могли бы бороться даже за три очка. Впрочем, это было давно. Сейчас больше позитива от победы над «Зенитом», – рассказал Черных.

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» завершился со счетом 1:0.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.10.2018 09:07
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 23 октября 2018, 16:24

      Следующие игры покажут на что способно Динамо! ...я бы на их месте так не радовался!

      -1
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      Рейтинг: +115

      яцык 23 октября 2018, 15:21

      даа завизжали свиньи

      -3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 15:09

      У нас всегда так бывает ,не успели отойти от победной игры ,сразу надо делать смелые заявления. Играть так надо в каждой игре а не только как в матче с Зенитом.

      1
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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак 23 октября 2018, 14:36

      Да Динамо твоё вместе с тобой это дно рпл...обидно ему. А то что вы сливаете через раз всем в подряд -не обидно тебе мальчик!? Что Вас так всех и порывает нагадить на команду (фактически на большую часть народа)?! Успокойтесь и доказывайте свою состоятельность трофеями- а когда сравняетесь, тогда поговорим у кого толще

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin > DENZILLO-Спартак 23 октября 2018, 16:25

      вы за народ,сектанты,не прячьтесь.Сегодня вы называетесь так,а завтра иначе-есть что-то женское в этом...Отрыв по трофеям случился только в 90-е,когда страна страдала, "народная" команда брала своё, благодаря хорошему подбору игроков и бесковской базе подготовки.Не напомнить откуда Бесков к вам пришёл?
      Ничего, и на динамовской улице будет празДник!

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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак > yurdin 24 октября 2018, 08:04

      так а кто вам мешал то тоже в 90-е набирать трофеи?! Это разговор в пользу бедных! А что касается бескова- ну да пришёл и что? Смена тренеров это нормально, а вот почему он от вас ушёл-это интереснее)

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 23 октября 2018, 12:53

      А Динамо типо сейчас на ходу?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 октября 2018, 12:51

      Во втором круге возьмете свои три очка у Спартака.

      1
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 23 октября 2018, 11:45

      один матч выиграли а понтов на миллион

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 23 октября 2018, 11:19

      Молодцы конечно! Вам только осталось проиграть все игры Локомотиву и выиграть у всех остальных из первой пятёрки, ну или сыграть вничью)

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 23 октября 2018, 10:53

      обыграли никакущий Зенит и всё теперь год гордиться и хвастаться будут а некоторые уже о еврокубках заговорили и вообще наш убогий чемпионат превратился серое никчёмное зрелище вообще его не смотрю просто время терять себя неуважать

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Garrincha58 23 октября 2018, 12:52

      Зачем лицемеришь?

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 23 октября 2018, 10:50

      И Остапа понесло...
      Трепло.

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