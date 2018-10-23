Магнуссон: «У ЦСКА есть шансы в игре с «Ромой», но нам будет не хватать Акинфеева»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон оценил шансы своей команды на успех в матче Лиги чемпионов с «Ромой», который сегодня пройдет в Риме.

«Думаю, у ЦСКА есть шансы в игре с «Ромой». «Реал» обыграл римлян, потом они одолели «Викторию», а нам удалось победить мадридцев. Это говорит о том, что в нашей группе каждый может обыграть каждого.

Тем не менее, всем понятно, что «Реал» и «Рома» – это очень сильные команды, но мы постараемся проявить свои лучшие качества. Конечно, нам будет не хватать нашего капитана – Игоря Акинфеева. Очень обидное удаление на последних минутах.

Но у нас есть два других молодых вратаря, и они, действительно, неплохи. Думаю, они выложатся по-полной», – считает Магнуссон.

Матч третьего тура Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА пройдет во вторник, 23 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.