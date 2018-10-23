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    Магнуссон: «У ЦСКА есть шансы в игре с «Ромой», но нам будет не хватать Акинфеева»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон оценил шансы своей команды на успех в матче Лиги чемпионов с «Ромой», который сегодня пройдет в Риме.

    «Думаю, у ЦСКА есть шансы в игре с «Ромой». «Реал» обыграл римлян, потом они одолели «Викторию», а нам удалось победить мадридцев. Это говорит о том, что в нашей группе каждый может обыграть каждого.

    Тем не менее, всем понятно, что «Реал» и «Рома» – это очень сильные команды, но мы постараемся проявить свои лучшие качества. Конечно, нам будет не хватать нашего капитана – Игоря Акинфеева. Очень обидное удаление на последних минутах.

    Но у нас есть два других молодых вратаря, и они, действительно, неплохи. Думаю, они выложатся по-полной», – считает Магнуссон.

    Матч третьего тура Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА пройдет во вторник, 23 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: «Известия»

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    23.10.2018 06:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 октября 2018, 13:11

      Играйте так, как будто в воротах И.Акинфеев и строго по плану, надежно и без
      нарушений, особенно около своих ворот. Удачи, ЦСКА!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 октября 2018, 08:39

      Шансы надо искать у чужих ворот, а свои оберегать, помогая молодому вратарю не "поплыть"...

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 23 октября 2018, 07:16

      Действительно , без Игоря шансы уменьшаются .

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