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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Полузащитник «Ахмата» Швец выбыл на три недели

    Полузащитник «Ахмата» Антон Швец не сможет помочь своей команде в ближайших играх. У него диагностирована контузия первой клиновидной кости. Восстановление займет около трех недель.

    «Играл с болью уже полгода, под конец стало больно даже бегать, не говоря уже о том, чтобы бить по мячу.

    Провели обследование, диагноз показал, что на протяжении нескольких недель надо воздержаться от нагрузок.

    Побыл на процедурах в Москве, возвращаюсь в Грозный, буду индивидуально тренироваться под наблюдением медицинского штаба клуба.

    Работа будет без нагрузки на голеностоп, совсем оставаться без тренировок нельзя – будет легче возвращаться в общую группу», – сказал Швец.

    В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в девяти матчах РПЛ, в которых забил один гол.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    23.10.2018 06:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 23 октября 2018, 07:10

      Скорейшего выздоровления Антон

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