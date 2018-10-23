Полузащитник «Ахмата» Швец выбыл на три недели

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец не сможет помочь своей команде в ближайших играх. У него диагностирована контузия первой клиновидной кости. Восстановление займет около трех недель.

«Играл с болью уже полгода, под конец стало больно даже бегать, не говоря уже о том, чтобы бить по мячу.

Провели обследование, диагноз показал, что на протяжении нескольких недель надо воздержаться от нагрузок.

Побыл на процедурах в Москве, возвращаюсь в Грозный, буду индивидуально тренироваться под наблюдением медицинского штаба клуба.

Работа будет без нагрузки на голеностоп, совсем оставаться без тренировок нельзя – будет легче возвращаться в общую группу», – сказал Швец.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в девяти матчах РПЛ, в которых забил один гол.