Эмери – после победы над «Лестером»: «Постоянно побеждать – сложно»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери назвал важной победу над «Лестером» в девятом туре АПЛ.

«Мы играли с хорошим настроем, показали качественную игру. Это важная победа, и мы ее заслужили.

Каждый матч для нас является вызовом. Постоянно побеждать – сложно.

Победа над «Лестером» была очень важна, потому что соперник располагался рядом с нами в турнирной таблице. Сейчас мы думаем только о каждом конкретном матче», – сказал Эмери.

Матч девятого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Лестер» завершился со счетом 3:1.