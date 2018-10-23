Эмери – после победы над «Лестером»: «Постоянно побеждать – сложно»

Пока что преждевременно говорить, что Арсенал - команда Эмери, как и раньше была Севилья, но начало мощное, тут ничего не скажешь. Удивлён. При всех проблемах, команда побеждает. А это главное. Интересно, сможет ли Эмери в первый же год взять какой-то трофей?
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери назвал важной победу над «Лестером» в девятом туре АПЛ.
«Мы играли с хорошим настроем, показали качественную игру. Это важная победа, и мы ее заслужили.
Каждый матч для нас является вызовом. Постоянно побеждать – сложно.
Победа над «Лестером» была очень важна, потому что соперник располагался рядом с нами в турнирной таблице. Сейчас мы думаем только о каждом конкретном матче», – сказал Эмери.
Матч девятого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Лестер» завершился со счетом 3:1.