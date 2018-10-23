Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Эмери – после победы над «Лестером»: «Постоянно побеждать – сложно»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери назвал важной победу над «Лестером» в девятом туре АПЛ.

    «Мы играли с хорошим настроем, показали качественную игру. Это важная победа, и мы ее заслужили.

    Каждый матч для нас является вызовом. Постоянно побеждать – сложно.

    Победа над «Лестером» была очень важна, потому что соперник располагался рядом с нами в турнирной таблице. Сейчас мы думаем только о каждом конкретном матче», – сказал Эмери.

    Матч девятого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Лестер» завершился со счетом 3:1.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2018 06:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 октября 2018, 06:30

      Пока что преждевременно говорить, что Арсенал - команда Эмери, как и раньше была Севилья, но начало мощное, тут ничего не скажешь. Удивлён. При всех проблемах, команда побеждает. А это главное. Интересно, сможет ли Эмери в первый же год взять какой-то трофей?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11