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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Моуринью – после вопроса о Погба: «Мне не нравится эта пресс-конференция»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал интервью перед завтрашним матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «Повзрослел ли Погба? Мне не нравится эта пресс-конференция. Я не хочу обсуждать Погба или кого-либо еще из конкретных игроков.

    Мне не нужны испанские журналисты, которые думают только о «Реале» и Роналду.

    Завтра мы сыграем с одним из самых больших клубов мира, это огромная мотивация для меня заниматься своим делом. Они молниеносно выиграли семь титулов, у них играет особенный футболист, который действительно делает разницу на поле.

    «Ювентус» – больше, чем просто претендент на победу в Лиге чемпионов», – сказал португалец.

    Встреча на «Олд Траффорд» состоится 23-го октября в 22:00 по московскому времени.

    Источник: BBC

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    22.10.2018 22:35
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