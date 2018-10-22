Моуринью – после вопроса о Погба: «Мне не нравится эта пресс-конференция»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал интервью перед завтрашним матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Повзрослел ли Погба? Мне не нравится эта пресс-конференция. Я не хочу обсуждать Погба или кого-либо еще из конкретных игроков.

Мне не нужны испанские журналисты, которые думают только о «Реале» и Роналду.

Завтра мы сыграем с одним из самых больших клубов мира, это огромная мотивация для меня заниматься своим делом. Они молниеносно выиграли семь титулов, у них играет особенный футболист, который действительно делает разницу на поле.

«Ювентус» – больше, чем просто претендент на победу в Лиге чемпионов», – сказал португалец.

Встреча на «Олд Траффорд» состоится 23-го октября в 22:00 по московскому времени.