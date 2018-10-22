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    Какой вы футболист?

    Манджукич пропустит игру с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы лодыжки

    Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич не примет участие в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». У форварда повреждение лодыжки. Срок восстановления хорвата может составить две-три недели.

    В этом сезоне 32-летний футболист провел 10 встреч, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ювентус» состоится во вторник, 23 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    22.10.2018 19:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 22 октября 2018, 19:28

      Ну не очень канешь серьезная потеря, но потеря!

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