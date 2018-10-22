Манджукич пропустит игру с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы лодыжки

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич не примет участие в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». У форварда повреждение лодыжки. Срок восстановления хорвата может составить две-три недели.

В этом сезоне 32-летний футболист провел 10 встреч, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ювентус» состоится во вторник, 23 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.