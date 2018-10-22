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    Какой вы футболист?

    Кафельников: «Каррера чуть ли не на коленях умолял Федуна купить Фернандеса»

    Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников рассказал, что бывший главный тренер москвичей Массимо Каррера очень хотел видеть в команде правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

    «Как вы думаете, кого Массимо (чуть не на коленях) просил у руководства купить ему некоторое время назад? P.S. Игрок из нашего чемпионата.

    Марио Фернандеса», – написал Кафельников в твиттере.

    Сегодня «Спартак» отправил итальянского специалиста в отставку. После 11-ти туров красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от второй строчки на одно очко, а от первой – на семь. Москвичи на своем поле проиграли три встречи Премьер-лиги подряд.

    Источник: Твиттер Евгения Кафельникова

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    22.10.2018 17:53
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +41

      thereddog 23 октября 2018, 08:16

      Чего, охренеть можно, Федун бесплатно дал деньги? А ему дали безвозмездно, т.е. даром городские земли под застройку. А стадион - это что не вложение денег. И причем тут спартак, раскройте глаза. Вы в какой стране живете? Здесь бесплатно никто благотворительностью не занимается.

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      Рейтинг: +42

      1986Александр 23 октября 2018, 06:31

      Ну давайте объективно: другие суперитренеры при должной комплектации состава как например у Мирчу Лучески и Манчини давали сезон доиграть! А у Карреры забрали ключевого игрока, при этом не нашли замены достойной... да и вообще кого купили в этом сезоне? Федун скряга и дегенират который загубит еще не одну тренерскую и футбольную карьеру... А к Каррере у всех без исключения болельщиков останутся самые приятные воспоминания!! Ни одного комментария в адрес судейства, лимита и прочего. Настоящий мэн!! П.с. болельщик Краснодара и Локомотива!

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      Рейтинг: +1532

      starche 23 октября 2018, 00:20

      Кафель же обещал лечиться..................Обманул.

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      Рейтинг: +388

      R015RK 22 октября 2018, 23:54

      Коня загнать в свинарник, да вы что, смеётесь? Никогда его там не будет!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 22 октября 2018, 23:53

      Скорее всего Массимо просил купить игрока уровня Марио.

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      Рейтинг: +10

      Александр Николаевич 22 октября 2018, 23:42

      Как странно читать злобу и грязные упреки в адрес Федуна. Все наверное забыли те "чудесные" годы, когда о "Спартак" вытирали ноги все кому не лень. Сегодня современный футбол это профессионализм и это деньги. Федун дал денег на возрождение самой любимой народной команды. Да, он как абсолютно нормальный бизнесмен хочет на этом зарабатывать и когда главный тренер не в состоянии обеспечить успех (хорошую работу), то его надо менять. Каррера сделал из "Спартака" чемпиона. Сегодня не тянет и это видно. Так причем здесь Федун? Спасибо Вам, Леонид Арнольдович, за то, что Вы делали и делаете для "Спартака". А новый тренер, дай Бог, вернет "Спартак" в строй и даст нам, болельщикам еще одну надежду.

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      Рейтинг: +965

      партизан84 22 октября 2018, 21:24

      ну и зачем это сейчас выкладывать? сами Спартак шатаете своими постами и стихами, потом кричите про атмосферу. надоело

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 22 октября 2018, 20:54

      Не пошёл бы он в срам

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 22 октября 2018, 20:41

      Конфликт тренера и футболистов в Спартаке на лицо, где-то Массимо упустил ситуацию! Сливали, возможно и так! Большое спасибо Каррере за чемпионство! Удачи тебе Массимо!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 октября 2018, 20:30

      И он был прав, потому как Марио один из лучших защитников в мире. Только Федун бездарь этого не видит, потому как от футбола далек. Не было бы Спартака, никто бы и не знал кто такой Федун. А так Пиар команда.

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