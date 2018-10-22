Кафельников: «Каррера чуть ли не на коленях умолял Федуна купить Фернандеса»

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников рассказал, что бывший главный тренер москвичей Массимо Каррера очень хотел видеть в команде правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Как вы думаете, кого Массимо (чуть не на коленях) просил у руководства купить ему некоторое время назад? P.S. Игрок из нашего чемпионата.

Марио Фернандеса», – написал Кафельников в твиттере.

Сегодня «Спартак» отправил итальянского специалиста в отставку. После 11-ти туров красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от второй строчки на одно очко, а от первой – на семь. Москвичи на своем поле проиграли три встречи Премьер-лиги подряд.