Кафельников: «Каррера чуть ли не на коленях умолял Федуна купить Фернандеса»

Чего, охренеть можно, Федун бесплатно дал деньги? А ему дали безвозмездно, т.е. даром городские земли под застройку. А стадион - это что не вложение денег. И причем тут спартак, раскройте глаза. Вы в какой стране живете? Здесь бесплатно никто благотворительностью не занимается.
Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников рассказал, что бывший главный тренер москвичей Массимо Каррера очень хотел видеть в команде правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
«Как вы думаете, кого Массимо (чуть не на коленях) просил у руководства купить ему некоторое время назад? P.S. Игрок из нашего чемпионата.
Марио Фернандеса», – написал Кафельников в твиттере.
Сегодня «Спартак» отправил итальянского специалиста в отставку. После 11-ти туров красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от второй строчки на одно очко, а от первой – на семь. Москвичи на своем поле проиграли три встречи Премьер-лиги подряд.