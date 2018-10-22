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    Какой вы футболист?

    Червиченко: «Спартаку» не хватает такого тренера, как Гончаренко»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал ожидаемым сегодняшнее увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера московской команды.

    «Вполне ожидаемо. Судя по последним результатам команды, это логичное решение. Совершенно непонятная ситуация с приобретениями игроков.

    Кто должен заменить итальянца? Экс-игроков «Спартака» во главе главных тренеров уже проходили, особого результата они не достигли.

    Вообще, считаю, что назначение на пост тренера спартаковца, потому что он лишь спартаковец – это бред. Мне ближе ситуация с Гончаренко в ЦСКА. Таких специалистов «Спартаку» как раз и не хватает», – сказал Червиченко.

    Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с августа 2016 года. Под его руководством москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.

    Каким мы запомним Карреру в России

    Источник: Sport24

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    22.10.2018 14:54
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 22 октября 2018, 21:13

      Такое ощущение ,что после ухода с поста у господина Червиченко прояснилось в мозгу. Но Гонча один и ,похоже,в конюшне он надолго

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      Рейтинг: +11

      Михаил Гокун 22 октября 2018, 20:20

      Самый лучший вариант - Божович (главный) + Тихонов (помощник). На два-три года. А дальше Тихонов. Но, Крылышки не отдадут.

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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 22 октября 2018, 20:05

      Гончаренко ТОП!

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 19:47

      Советовать он любит. Но стоит напомнить что при его работе Спартак превратился в заурядную команду.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 октября 2018, 19:41

      Советы директоров клубов "Спартак", Зенит", Локо" роднит одно, там нет профессионалов и спортивных людей как и среди менеджмента...

      3
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      Рейтинг: +40

      PESHES 22 октября 2018, 18:47

      Если ты Жозе Моуринью или Хосеп Гвардиола при ходи к нам в Спартак и мы докажем что ты Го...но.

      2
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 22 октября 2018, 18:42

      Спартаку вообще тренеров не хватает. Все мало и мало. Как перчатки меняют каждый сезон. Каррера еще как-то неожиданно задержался.

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      Рейтинг: +2738

      a_who 22 октября 2018, 18:35

      Спартаку тренера не хватает ! червяку мозгов...

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 22 октября 2018, 16:57

      Вот уж кому не рассуждать о тренерах, так это Червяк.
      Мы все видели его работу на посту президента. Результат известен!

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 22 октября 2018, 16:56

      Таких как Гончаренко всей лиге не хватает,кроме ЦСКА))

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