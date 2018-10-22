Червиченко: «Спартаку» не хватает такого тренера, как Гончаренко»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал ожидаемым сегодняшнее увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера московской команды.

«Вполне ожидаемо. Судя по последним результатам команды, это логичное решение. Совершенно непонятная ситуация с приобретениями игроков.

Кто должен заменить итальянца? Экс-игроков «Спартака» во главе главных тренеров уже проходили, особого результата они не достигли.

Вообще, считаю, что назначение на пост тренера спартаковца, потому что он лишь спартаковец – это бред. Мне ближе ситуация с Гончаренко в ЦСКА. Таких специалистов «Спартаку» как раз и не хватает», – сказал Червиченко.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с августа 2016 года. Под его руководством москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.

Каким мы запомним Карреру в России