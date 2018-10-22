Марсело требует от «Реала» отпустить его в «Ювентус» в январе

Защитник «Реала» Марсело может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Бразилец заявил руководству мадридцев, что в январе хочет перейти в «Ювентус». Сообщается, что футболист уже не в первый раз сообщает «Реалу» о своих намерениях и не собирается дожидаться окончания сезона.

Одной из причин желания Марсело перебраться в Турин является тот факт, что за клуб с севера Италии выступает его бывший партнер по «Реалу» Криштиану Роналду.

Президент мадридцев Флорентино Перес недоволен таким заявлением защитника, особенно учитывая нынешние результаты команды, но осознает, что удержать его будет крайне непросто.