Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Марсело требует от «Реала» отпустить его в «Ювентус» в январе

    Защитник «Реала» Марсело может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

    Бразилец заявил руководству мадридцев, что в январе хочет перейти в «Ювентус». Сообщается, что футболист уже не в первый раз сообщает «Реалу» о своих намерениях и не собирается дожидаться окончания сезона.

    Одной из причин желания Марсело перебраться в Турин является тот факт, что за клуб с севера Италии выступает его бывший партнер по «Реалу» Криштиану Роналду.

    Президент мадридцев Флорентино Перес недоволен таким заявлением защитника, особенно учитывая нынешние результаты команды, но осознает, что удержать его будет крайне непросто.

    Источник: Tuttosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2018 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 27 октября 2018, 22:14

      ....и рыдает каждый день

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1328

      ruded 25 октября 2018, 22:58

      дружба крепкая

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 22 октября 2018, 19:42

      да ясное дело не хочется играть в команде, даже в реале, если президент идиот

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 19:40

      Влияние Роналду не прошло бесследно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1389

      brhr 22 октября 2018, 19:39

      Хоть я и болею за Реал, но валить пора , пока не поздно..
      Сыпятся сливочные.. Сезон спустили в унитаз и ЛЧ тоже. Жаль.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 22 октября 2018, 17:42

      Понятно его стремление.в Реале ныне ловить нечего.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12395

      DeStar 22 октября 2018, 16:58

      жесть.. как так можно посыпаться команде быстро.. даже милан в @*** сейчас.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 22 октября 2018, 16:40

      И это правильно. Ювентусу пора опять становиться лучшей командой мира.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 22 октября 2018, 16:09

      Глор:) хочет за винеров играть все время!
      По факту конечно ему намного удобнее играть с Роном. Пусть Реал строит новую команду, а ему уже не хочется привыкать к новым условиям

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 22 октября 2018, 15:25

      Явно скучает по поцелуям Криштианы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11