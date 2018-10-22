РПЛ: «Благодарим Карреру за хорошую работу. Уверены, «Спартак» выберет достойнейшего специалиста»

РПЛ поблагодарил бывшего главного тренера «Спартак» Массимо Карреру за хорошую работу.

Сегодня красно-белые объявили об уходе специалиста из клуба. За два с небольшим года итальянец выиграл со «Спартаком» чемпионство и Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что москвичей может возглавить Станислав Черчесов.

«Черчесов в «Спартаке»? Мы хотим поблагодарить Массимо Карреру за хорошую работу. В РПЛ уверены, что красно-белые выберут достойнейшего специалиста», – сказал директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев.