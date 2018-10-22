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    РПЛ: «Благодарим Карреру за хорошую работу. Уверены, «Спартак» выберет достойнейшего специалиста»

    РПЛ поблагодарил бывшего главного тренера «Спартак» Массимо Карреру за хорошую работу.

    Сегодня красно-белые объявили об уходе специалиста из клуба. За два с небольшим года итальянец выиграл со «Спартаком» чемпионство и Суперкубок России.

    Ранее сообщалось, что москвичей может возглавить Станислав Черчесов.

    «Черчесов в «Спартаке»? Мы хотим поблагодарить Массимо Карреру за хорошую работу. В РПЛ уверены, что красно-белые выберут достойнейшего специалиста», – сказал директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев.

    Источник: Sport24

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    22.10.2018 13:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      Михаил Гокун 22 октября 2018, 20:22

      Конечно Газпром и ВТБ будут благодарить Карреру. Развалил команду.

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 22 октября 2018, 15:30

      Что-то не припоминаю, что бы РПЛ желала добра уволенным тренерам.
      Это они так над Федуном стебутся, за умение вести дела?!!))

      Интересно, кто-нибудь в России, с первого захода, за 2 года выигрывал ЧР и Суперкубок??

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      Рейтинг: +11

      Михаил Гокун > ivany4 22 октября 2018, 20:24

      Так надо за это Аленичева благодарить, а не тренера на последнем вздохе закрытия переходов.

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 > Михаил Гокун 23 октября 2018, 00:35

      За что Аленичева благодарить? Какой багаж?
      За автобусный футбол и пролет в квалификации. За то, что "три богатыря" вместо подсказок игрокам, только красовались на тренировках.
      Любая смена тренера подразумевает взлет команды на эмоциях. А у Аленя даже этого не было. Барахтались как в проруби.

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 октября 2018, 14:04

      И нафига это нам? Достойнейших они гнобят. Лучше пусть попадется ушлая тварь, чтобы самим мало не показалось.

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