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    Какой вы футболист?

    Моуринью зимой хочет купить у «Наполи» Кулибали. Отступные составляют 100 миллионов

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

    В его услугах лично заинтересован главный тренер англичан Жозе Моуринью. Португалец намерен подписать Кулибали во время ближайшего январского трансферного окна. Сейчас перед Моуринью стоит задача убедить руководство «МЮ» потратиться на этот трансфер.

    Ранее сообщалось об интересе к Кулибали со стороны «Барселоны». «Наполи» в начале сентября защитник продлил контракт с игроком до 2023 года. Его отступные составляют 100 миллионов евро.

    Источник: The Times

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    22.10.2018 11:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 22 октября 2018, 12:51

      МЮ его купит, а Жозе - нет)

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      Рейтинг: +986

      Mirak92 22 октября 2018, 11:39

      Вопрос.в какой клуб он его купит?

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