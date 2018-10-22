Моуринью зимой хочет купить у «Наполи» Кулибали. Отступные составляют 100 миллионов

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

В его услугах лично заинтересован главный тренер англичан Жозе Моуринью. Португалец намерен подписать Кулибали во время ближайшего январского трансферного окна. Сейчас перед Моуринью стоит задача убедить руководство «МЮ» потратиться на этот трансфер.

Ранее сообщалось об интересе к Кулибали со стороны «Барселоны». «Наполи» в начале сентября защитник продлил контракт с игроком до 2023 года. Его отступные составляют 100 миллионов евро.