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    Какой вы футболист?

    «Барселона» готова предложить 65 миллионов за Кулибали

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в «Барселоне».

    Каталонский клуб планирует приобрести сенегальского футболиста в зимнее трансферное окно.

    Сине-гранатовые готовы заплатить за 27-летнего игрока 65 миллионов евро. Ранее сообщалось, что именно такую сумму требует за Кулибали президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис.

    Источник: Mundodeportivo

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    06.10.2018 09:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 октября 2018, 09:58

      "Барсе" уже давно надо укреплять оборону, покупая защитников. После ухода ветеранов : Пуйоля, Абидаля, Алвеса, Маскерано из опытных и надёжных остались Пике и Альба.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 октября 2018, 09:47

      Что это ? Пике стареет или доигрался в критике Месси ?)

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ItalianFootball 6 октября 2018, 11:26

      Я не видел никого, кто бы с возрастом молодел, у нас тут не история Бенджамина Баттона.
      Умтити травмировался - адекватной замены ему нет. А если и с Пике что-то, то пара ЦЗ Вермален-Ленгле - это похороны собственными руками (ногами).
      Не знаю, правда, насколько нам нужен именно Кулибали.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Cules2013 6 октября 2018, 13:13

      пике бывает порит косяки не меньше и не больше других. он столб обороны и сам знаешь как при атаках бывает нужен с его то ростом. Кулибали хороший защитник ! но лучше бы взять кого из голландских защитников !

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > dinar7777dinar 6 октября 2018, 14:25

      а лучше и Де Йонга, и Кулибали)

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 9 октября 2018, 10:06

      Если я правльно понял то Де Лигта, Де Йонг полузащитник.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ItalianFootball 9 октября 2018, 17:47

      да, спутал)

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