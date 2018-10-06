«Барселона» готова предложить 65 миллионов за Кулибали

"Барсе" уже давно надо укреплять оборону, покупая защитников. После ухода ветеранов : Пуйоля, Абидаля, Алвеса, Маскерано из опытных и надёжных остались Пике и Альба.
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в «Барселоне».
Каталонский клуб планирует приобрести сенегальского футболиста в зимнее трансферное окно.
Сине-гранатовые готовы заплатить за 27-летнего игрока 65 миллионов евро. Ранее сообщалось, что именно такую сумму требует за Кулибали президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис.