Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Червиченко – о судействе: «Есть заинтересованные в том, чтобы «Зенит» начал терять очки»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко критично отозвался о работе судей в чемпионате России. Он привел в пример удаление нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо».

    «Вы поймите, вопрос ведь не в этом конкретном эпизоде. Есть ситуации, которые, возможно, не так хорошо видны для простых любителей футбола. Но гораздо лучше понятны тем, кто побывал по ту сторону закулисья. Например, в ситуациях, когда правила можно трактовать как в одну, так и в другую сторону.

    Лично я хорошо вижу, когда, к примеру, судья кого-либо подтягивает к желтой или красной карточке. Или когда в матчах «Спартака» некоторые арбитры обкладывают соперников штрафными с позиций, удобных для ударов Фернандо.

    Думаю, мы одними из последних введем систему VAR. Потому что как только она начнет работать – половина нынешних арбитров попросится на пенсию. У них просто не будет интереса в работе. Тогда ведь им придется делать вид, будто они полные дураки. Придется ведь просматривать эпизод, и при этом делать вид, будто ты увидел то, чего на самом деле не было.

    Вы ведь знаете мое отношение к большинству российских судей. По крайней мере к тем «престарелым» представителям из ныне работающих рефери. Уверен, что есть заинтересованные в том, чтобы «Зенит» начал терять очки. Чтобы его можно было догнать. Чтобы команда не смогла сейчас оторваться. И жаль, что в «Зените» этого на сегодня, видимо, не понимают.

    Не знаю, что и как тут на самом деле происходит. Но из того, что вижу – «Зенит» в течение нескольких матчей судьи буквально придушили. Даже несмотря на то, каким административным ресурсом обладает «Зенит», и на разговоры о том, что Дюков станет президентом РФС.

    Но этих в черных одеждах все это никак не останавливает – они все равно пытаются прибить «Зенит». И это у меня вызывает самое искреннее удивление. Либо им вообще все равно, либо они понимают – со сменой руководства они все равно судить не будут. Быть может, поэтому они такие отважные? Тут не знаю», – считает Червиченко.

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» завершился со счетом 1:0.

    Источник: Rusfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2018 08:03
    Рекомендуем
    Комментарии55
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 17:40

      Червяк в своем стиле.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      Taps 22 октября 2018, 17:10

      Всё прогнило в путинском королевстве ...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 22 октября 2018, 17:05

      Возможно и судят против Зенита, но и сам Зенит с Семаком вместе выглядят как то не уверенно, нет блеска в глазах и желания всех порвать в каждой игре. На что то надеются что ли? Как будто им должны отдать чемпионство.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +126

      ilich_16 > polt 22 октября 2018, 17:15

      Посмотри на проблемы зенита с больными, кокорин и и отсутствием новых игроков, про какой блеск ты говоришь у какой команды сейчас блеск этот есть???!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 октября 2018, 15:12

      Главным игроком в этой игре -- был судейка иванючка !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 22 октября 2018, 14:08

      Ну по удалению Дриуси какие вопросы то? Он был на карточке и так тупанул...думать надо головой, когда за команду отвечаешь!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +126

      ilich_16 > Всем привет, я тут время 22 октября 2018, 17:17

      Т. Е. При каждом таком моменте судья даёт жёлтую или постоянно даёт вторую жёлтую ты серьёзно, вопросов нет нарушение было, но как-то натянуть выглядело и вопрос почему вторую жёлтую игроку динамо не дали???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2009

      DMитрий 22 октября 2018, 13:04

      Хоть один публичный человек из Москвы не побоялся открыто высказаться. А то что в этом может быть огромная часть правды, так это давно не секрет, - еще с просторов СССР. Для тех кто здесь от этого шокируется и не верит в данность, можно только посоветовать побольше и тщательнее смотреть футбол, больше читать книг о данном виде спорта (особенно где авторы бывшие судьи), самим побольше играть и побольше общаться с компетентными в футбольных кругах людьми, а не только изливать своё, и зачастую необъективное мнение.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 октября 2018, 12:58

      давай факты на стол ? нет фактов сгори в аду

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > KPCCSPB 22 октября 2018, 20:04

      рогуль иди лучше червю зад помой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > KPCCSPB 22 октября 2018, 20:51

      это ещё хорошо что каждый пятый а вот каждый второй в стране вас голубых геев с голубого вонючего болота просто презирают как зажравшихся мразей Кокошке передачу не забудь и привет передавай хе хе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 октября 2018, 11:15

      Согласен с толстопузым. Мне кажется, если игрок питерцев что-то нарушил, судейка, как вчера, с такой радостью бежит его наказывать карточкой, будто баксы увидел. Или пенальти в ворота Зенита! Дать пенальти за "игру" Ивановича прижатой к полю рукой - ну это уж ни в какие ворота! И самое главное наши самые справедливые в мире комментаторы никак это не комментируют. Вроде все по делу, А если что с другими командами, так с пеной у рта свою "справедливость" отстаивают. А ведь все на содержании Газпроммедия. Не пора-ли эту шайку почистить, слушать их уже нет сил! Ну и с Кокой история из той же кастрюли. Раздули дело из банальной бытовки, максимальный срок за которую штраф или 15 суток.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > prezent2017 22 октября 2018, 18:55

      На счёт комментаторов полностью согласен,парой бесят аж до дрожи,смотрел матч Динамо Минск-Зенит,комментировали белорусские комментаторы,просто кайф,все по делу,не какой отсебятины и историй,не какого жополизства, только объективный футбол!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 22 октября 2018, 10:37

      Этот клад целлюлита и здесь мимо Спартака не прошел. Как это судьи обкладывают штрафными соперников Спартака, для Фернандо. Это уже даже не бред, а показ своей дебильности. Что-то ни разу не читал его объяснения, почему, проведя 24 матча при судействе Вилкова, Спартак одержал только четыре победы? Наверное, в этих матчах он им подсуживал.
      А с Зенитом все ясно, Фурсенко же сказал, что Зенит без Кокорина играть не может. Червиченко этого, видимо не читал, вот и гонит очередную "пургу" про "заговоры" со стороны людей в черном, которые почему-то все сразу решили утопить лидера.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Т34 22 октября 2018, 11:17

      Т34, башня еще не слетела или на проволочке держится?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > prezent2017 22 октября 2018, 11:30

      preze......2017, иди ты на ... соккер, там среди дерьма ты будешь, как рыба в воде. Хотя, что тебя туда посылать, ты оттуда и приплыл. Прихватил с собой "гыгыгы" ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 22 октября 2018, 10:35

      Играй Зенит с первых минут так, как в последние десять - никакие "придушители" мусоров бы не спасли.
      Иванов виноват в том, что они проснулись только после пропущенного гола? А заинтересованных в том, что бы Зенит терял очки - 15 команд.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Grey33 22 октября 2018, 11:20

      Играть в каждом матче как с Краснодаром силенок не хватает, а Коку посадили, чтобы не спасал. Потому и в ЛЕ Зенит очки теряет, что основу используют на 200%, в том числе и сборная.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 > prezent2017 22 октября 2018, 12:09

      А как ты хотел, все топы играют на три фронта + сборные. Вчера не хватило не столько силёнок, сколько Паредеса. Всё-таки после травмы Набоа он ключевой игрок. Надеялся, что Маркизио наконец его заменит, а он провалил матч. Ну и Семак сдрейфил выпускать Заболотного вместо Смольникова раньше. А когда всё-таки выпустил и отправил Ивановича на фланг, сразу игра пошла. Но времени уже не было. Как-то так.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11