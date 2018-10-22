Червиченко – о судействе: «Есть заинтересованные в том, чтобы «Зенит» начал терять очки»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко критично отозвался о работе судей в чемпионате России. Он привел в пример удаление нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо».

«Вы поймите, вопрос ведь не в этом конкретном эпизоде. Есть ситуации, которые, возможно, не так хорошо видны для простых любителей футбола. Но гораздо лучше понятны тем, кто побывал по ту сторону закулисья. Например, в ситуациях, когда правила можно трактовать как в одну, так и в другую сторону.

Лично я хорошо вижу, когда, к примеру, судья кого-либо подтягивает к желтой или красной карточке. Или когда в матчах «Спартака» некоторые арбитры обкладывают соперников штрафными с позиций, удобных для ударов Фернандо.

Думаю, мы одними из последних введем систему VAR. Потому что как только она начнет работать – половина нынешних арбитров попросится на пенсию. У них просто не будет интереса в работе. Тогда ведь им придется делать вид, будто они полные дураки. Придется ведь просматривать эпизод, и при этом делать вид, будто ты увидел то, чего на самом деле не было.

Вы ведь знаете мое отношение к большинству российских судей. По крайней мере к тем «престарелым» представителям из ныне работающих рефери. Уверен, что есть заинтересованные в том, чтобы «Зенит» начал терять очки. Чтобы его можно было догнать. Чтобы команда не смогла сейчас оторваться. И жаль, что в «Зените» этого на сегодня, видимо, не понимают.

Не знаю, что и как тут на самом деле происходит. Но из того, что вижу – «Зенит» в течение нескольких матчей судьи буквально придушили. Даже несмотря на то, каким административным ресурсом обладает «Зенит», и на разговоры о том, что Дюков станет президентом РФС.

Но этих в черных одеждах все это никак не останавливает – они все равно пытаются прибить «Зенит». И это у меня вызывает самое искреннее удивление. Либо им вообще все равно, либо они понимают – со сменой руководства они все равно судить не будут. Быть может, поэтому они такие отважные? Тут не знаю», – считает Червиченко.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» завершился со счетом 1:0.