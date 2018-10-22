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    Азар может пропустить матчи с БАТЭ и «Бернли» из-за травмы спины

    Полузащитник «Челси» Эден Азар получил повреждение спины в матче английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:2.

    После столкновений в первом тайме с Неманьей Матичем и Эшли Янгом бельгиец почувствовал боли в спине, но доиграл матч до конца. Во втором тайме он не был так активен на поле из-за дискомфорта от травмы. В воскресенье утром хавбек также испытывал трудности с движением.

    Сейчас участие Азара в ближайших матчах с БАТЭ в Лиге Европы и с «Бернли» в АПЛ находится под вопросом.

    Источник: The Telegraph

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    22.10.2018 07:07
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