Азар может пропустить матчи с БАТЭ и «Бернли» из-за травмы спины

Полузащитник «Челси» Эден Азар получил повреждение спины в матче английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:2.

После столкновений в первом тайме с Неманьей Матичем и Эшли Янгом бельгиец почувствовал боли в спине, но доиграл матч до конца. Во втором тайме он не был так активен на поле из-за дискомфорта от травмы. В воскресенье утром хавбек также испытывал трудности с движением.

Сейчас участие Азара в ближайших матчах с БАТЭ в Лиге Европы и с «Бернли» в АПЛ находится под вопросом.