Сулейманов – о судействе: «Мешков в некоторых моментах по-разному одинаковые моменты трактовал»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов отметил усталость игроков в матче 11-го тура РПЛ с «Ахматом» после перерыва на матчи сборных.

«Ощущалась определенная усталость, игроки приехали из сборных. Моментами мы передерживали мяч, не выглядели свежо, но и «Ахмат» очень хорошо сыграл в обороне. Их тактика была лучше.

«Краснодар» не похож на себя? Да, есть определенная усталость, тем более, когда игроки приехали из сборной. Я не принимал участия в игре сборной, но по команде было видно, что ребята тяжело двигались, и нужно время на восстановление, чтобы прийти в оптимальные кондиции.

Не хочу говорить о судействе, может меня накажут за это. Воздержусь. Мусаев сказал, что судья свистел при каждом случае и это мешало нам? Со стороны было видно, что при каждом касании судья свистел в сторону «Ахмата», а в некоторых моментах он по-разному одинаковые моменты трактовал», – сказал Сулейманов.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ахмат» завершился со счетом 0:1. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.