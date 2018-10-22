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    Зе Луиш: «Давайте сохранять положительный настрой»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш написал пост в своем инстаграме после поражения в матче 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:3).

    «Давайте сохранять положительный настрой», – написал Зе Луиш в своем инстаграме.

    «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 18-ю очками.

    У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!

    Источник: Официальный инстаграм Зе Луиша

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    22.10.2018 01:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 октября 2018, 10:21

      Давайте. Вон - Зе забил, оба - с игры. Осталось зазубрить что вместо Комбарова можно хоть Ломовицкого - с тем же эффектом для обороны, а Кутепов надежный центрдеф - только если его страхует один, а лучше двое.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 октября 2018, 08:21

      как *****?

      3
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 22 октября 2018, 06:12

      Кутеп не вписался(( А Комбарик это просто ЖЕСТЬ(((((((((((((((

      4
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 22 октября 2018, 03:03

      ....Ука с такой игрой у стенки стояли бы в 37м

      2
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