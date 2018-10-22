Зе Луиш: «Давайте сохранять положительный настрой»

Давайте. Вон - Зе забил, оба - с игры. Осталось зазубрить что вместо Комбарова можно хоть Ломовицкого - с тем же эффектом для обороны, а Кутепов надежный центрдеф - только если его страхует один, а лучше двое.
Нападающий «Спартака» Зе Луиш написал пост в своем инстаграме после поражения в матче 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:3).
«Давайте сохранять положительный настрой», – написал Зе Луиш в своем инстаграме.
«Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 18-ю очками.
У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!