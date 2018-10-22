Зе Луиш: «Давайте сохранять положительный настрой»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш написал пост в своем инстаграме после поражения в матче 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:3).

«Давайте сохранять положительный настрой», – написал Зе Луиш в своем инстаграме.

«Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 18-ю очками.

У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!