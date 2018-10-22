Артур – об Иньесте: «Похоже, для него было очень просто играть на таком высоком уровне»

Полузащитник «Барселоны» Артур поделился мнением об игре бывшего хавбека каталонцев Андреса Иньеты.

«Я начал следить за ним из-за его разворотов по ходу матчей, его футбольного интеллекта. Он не упускал ни одного мяча, причем это выглядело очень непринужденно.

Похоже, для него это действительно было очень просто – играть на таком высоком уровне и делать это красиво. Благодаря ему я загорелся идеей играть так же. Помню, как тренировал эти развороты, стоя у стены у себя дома.

После перехода в «Барселону» меня спросили, под каким номером я хотел бы играть. Если честно, я никогда не придавал этому значения. В «Гремио» у меня был 29-й, ничего необычного. Никаких десяток, восьмерок, семерок или «одиннадцаток».

Поэтому я сказал, чтобы мне дали любой свободный номер. Я и без каких-либо привилегий по части номера очень счастлив и горд играть за этот клуб. Но по счастливому стечению обстоятельств мне досталась восьмерка», – сказал Артур.

Сейчас Иньеста выступает за японский «Виссел Кобэ».