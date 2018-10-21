Каррера: «Комбарова поставил в состав из-за лимита»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выбор состава на матч 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:3).

– Не считаете, что массовая ротация мешает команде сыгрываться?

– При количестве матчей, которые мы проводим, мы вынуждены идти на подобное. Иногда это на пользу, иногда – нет. Мы знали, что «Арсенал» хорошо играет на контратаках, мы знали их сильные стороны.

Почему играли Комбаров и Петкович? Рассказов много сыграл в последнее время, я поставил Комбарова из-за лимита.

– ЦСКА на протяжении многих лет почти всегда играет. У них другой подбор и качество футболистов?

– Не могу сказать, что у нас многое поменялось. Добавились молодые игроки, но костяк прежний.

– Что надо сделать теперь, после третьего поражения кряду, чтобы исправить ситуацию?

– Работать. Нам нелегко будут даваться победы, и не только потому, что мы – «Спартак», мы должны выкладываться на поле на 100% в плане активности и агрессивности.

У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!