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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера: «Комбарова поставил в состав из-за лимита»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выбор состава на матч 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:3).

    – Не считаете, что массовая ротация мешает команде сыгрываться?

    – При количестве матчей, которые мы проводим, мы вынуждены идти на подобное. Иногда это на пользу, иногда – нет. Мы знали, что «Арсенал» хорошо играет на контратаках, мы знали их сильные стороны.

    Почему играли Комбаров и Петкович? Рассказов много сыграл в последнее время, я поставил Комбарова из-за лимита.

    – ЦСКА на протяжении многих лет почти всегда играет. У них другой подбор и качество футболистов?

    – Не могу сказать, что у нас многое поменялось. Добавились молодые игроки, но костяк прежний.

    – Что надо сделать теперь, после третьего поражения кряду, чтобы исправить ситуацию?

    – Работать. Нам нелегко будут даваться победы, и не только потому, что мы – «Спартак», мы должны выкладываться на поле на 100% в плане активности и агрессивности.

    У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.10.2018 21:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 22 октября 2018, 03:05

      Наконец-то Массимо озвучил, что Комбарика ставит только из-за лимита.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 октября 2018, 00:56

      Игроки Спартака сегодня были настолько "агрессивны", что при желании их бы тр..хнул меланхоличный п..дорас!!! Каррера их наверное до такой степени закошмарил? Ну-ну... Источник проблемы по-моему очевиден.

      1
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 21 октября 2018, 23:12

      там на бровке можно было бревно вкопать.... больше толку было бы..

      2
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 21 октября 2018, 23:08

      Массимо скоро поедет домой

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 октября 2018, 22:32

      А Глушакова с Ещенкой почему не поставил?

      -2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 октября 2018, 21:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да Каррера, одно и тоже всегда говорит и со всем соглашается. Не рыба, не мясо. А самое страшное, что он не далекий тренер. Без опыта. К тому же иностранец не знпющий традиций и ментальности российского футбола.

      -5
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      Рейтинг: +23534

      Мары > RedWhiteFans2 21 октября 2018, 22:46

      Этот недалёкий взял золото и бронзу.Кто же в твоём понимании далёкий ?

      5
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 21 октября 2018, 21:46

      Странно слышать от Карреры про лимит.
      Особенно при наличии стольких россиян.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ivany4 22 октября 2018, 03:02

      А по той позиции может только Мельгарехо играть.
      Наконец-то Массимо сказал, что именно из-за лимита он ставит в старт Комбарика.

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      Рейтинг: +20937

      derrik2000 21 октября 2018, 21:44

      Видимо Каррера что-то ЛЕПЕТАЛ корреспонденту "о нелёгкой тренерской доле в неблагодарном Спартаке", а толмач "переводил".
      Этот "перевод" сейчас и обсуждаем. ))))))))))))))

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