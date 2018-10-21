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    РПЛ. «Краснодар» проиграл «Ахмату»

    «Краснодар» проиграл «Ахмату» в матче 11-го тура РПЛ со счетом 0:1.

    Краснодарский клуб с 19-ю очками остался на второй строчке в таблице, «Ахмат» с 15-ю очками поднялся на девятое место.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Краснодар – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Исмаэл, 61.

    «Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Рамирес, Спайич (Перерйра, 65), Газинский, Стоцкий, Классон (Сулейманов, 72), Вандерсон, Куэва, Ари (Игнатьев, 73).

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо (Плиев, 88), Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Гащенков, Исмаэл, Думбия, Мбенгуе (Бериша, 69).

    Предупреждения: Ари, 42; Спайич, 47; Газинский, 67 – Родолфо, 36; Гащенков, 37; Семенов, 42; Городов, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2018 20:57
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 15:51

      Это уж совсем неожиданно.

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 22 октября 2018, 08:43

      Следующий тур сделает скучнее в верхней части таблицы. Рубин и Спартак если сыграют в ничью то шансы команд имеющие по 18 очков увеличатся. Локо в плане завоевание очков в следующем туре тоже под вопросом. Итого в сухом остатке при выигрыше Ахмат сравнится как минимум с 6 командами верхнего эшелона таблицы...

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 22 октября 2018, 07:58

      Ахмат с победой. Рациональная игра и рациональная победа.

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 октября 2018, 04:55

      Дааа....не порадовал Краснодар,не порадовал.Горожанам да и многим нашим "грандам" очень трудно играть против команд строящих массивную оборону.Рахимов прежде всего наладил игру в этой линии.Ну а то что Ахмат умеет хорошо и остро контратаковать у нас многие убедились...

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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 22 октября 2018, 02:14

      Ахматхаджинцы пустили быков на садака ..., с победой грозных. А быкам урок, чтоб в следующий раз не попасть на вертел.

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 21 октября 2018, 22:10

      Зенит просёр....
      Краснодар просёр....
      Пора администрации этих клубов подавать иск на прокуратуру,что их
      таких игроков лишили, эти прокурорские штучки-дрючки......
      компенсации,моральный ущерб...берегись прокуратура!

      3
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 21 октября 2018, 21:59

      То что сегодня было на поле, футболом не называются. Это ногомяч, цирк, как хотите назовите, но не футбол.
      Строим стадионы, собираем на них болельщиков, ради чего? Посмотреть как привозит "крепкий середняк" 10 защитников и вратаря, ставит всех во вратарскую и начинают тянуть время с первой секунды. Выбегая в 3 контратаки забивает мяч и все. Начинаться повальный падеж игроков, вратарь забывает куда мяч ставить....
      Если такой вид спорта интересен, тогда можно говорить, что Краснодар нестабилен и слил. Но я считаю, что надо создавать для "крепких середняков" свою лигу и пускай парни там выбивают от ворот до ворот.
      После сегодняшнего цирка перестал уважать Ахмат как команду, пускай играют в свой подленький футбол . Тянуть время можно по разному. Выйдут в еврокубки будем плеваться. Не выйдут, и не надо.
      В чемпионате можно смотреть 4 матча в первом круге и 4 во втором. Остальное действо можно по телевизору не показывать.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Retiremen_VMF 21 октября 2018, 21:59

      Да ладно, после перерыва все лидеры играли не понятно во что. Не только ваши.

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > Retiremen_VMF 21 октября 2018, 22:55

      я не считаю игру Терека каким то привлекательным но сегодня было 10 защитников и стояли в воротах это уже сверх эмоций. не закрывался клуб изГрозного. и больше того они это не умеют. а так в некоторых вещах ты прав

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      Рейтинг: +3120

      Мехдин > Retiremen_VMF 22 октября 2018, 00:05

      коммент обиженного глора)) проигрывать нужно достойно, сегодня вас еще простили, по крупному бы иначе слетели(пенальти, куча ж.к. незалуженных Ахмату, реализация бериши и мбенге)а по поводу того что время тянули, вам было с лихва добавлено, +6) так что, вини только свою команду.

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      Рейтинг: +1516

      Тазит > Мехдин 22 октября 2018, 06:43

      Похоже, тут ставка большая была)))

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 октября 2018, 21:43

      Молодцы,Ахмат! Спасибо вам..

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      Рейтинг: +915

      спанчес 21 октября 2018, 21:34

      самая тупая игра в мире это футбол. После кёрлингв

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > спанчес 21 октября 2018, 21:42

      зачем керлинг обижаете?

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      Рейтинг: +915

      спанчес > ljrljr0505 23 октября 2018, 08:56

      :)

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      Рейтинг: +7850

      BarStep 21 октября 2018, 21:31

      Замечательный тур... для ЦСКА. Опять все ждут отставшего.. Дождутся, как в прошлом сезоне..

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