РПЛ. «Краснодар» проиграл «Ахмату»

«Краснодар» проиграл «Ахмату» в матче 11-го тура РПЛ со счетом 0:1.

Краснодарский клуб с 19-ю очками остался на второй строчке в таблице, «Ахмат» с 15-ю очками поднялся на девятое место.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Краснодар – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Исмаэл, 61.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Рамирес, Спайич (Перерйра, 65), Газинский, Стоцкий, Классон (Сулейманов, 72), Вандерсон, Куэва, Ари (Игнатьев, 73).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо (Плиев, 88), Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Гащенков, Исмаэл, Думбия, Мбенгуе (Бериша, 69).

Предупреждения: Ари, 42; Спайич, 47; Газинский, 67 – Родолфо, 36; Гащенков, 37; Семенов, 42; Городов, 87.

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