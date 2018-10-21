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    Какой вы футболист?

    «Реал» может уволить Лопетеги сегодня. Солари – основной кандидат на пост нового главного тренера 

    Хулен Лопетеги сегодня может покинуть пост главного тренера «Реала». Ранее сообщалось, что мадридский клуб не уволит Лопетеги до матча против «Виктории» в Лиге чемпионов во вторник.

    По данным Marca, об отставке может быть объявлено в ближайшие часы.

    Основной кандидат на замену Лопетеги – Сантьяго Солари, бывший игрок «Реала» и сейчас главный тренер «Реал Мадрид Кастильи». Вероятно, «Реал» предложит ему контракт до конца сезона и в зависимости от результатов решит, продлевать соглашение с ним или нет.

    Сообщается, что руководство «Реала» посчитало Солари более подходящим кандидатом, чем Антонио Конте и Лорана Блана.

    Источник: Marca

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    21.10.2018 20:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +238

      soltik09 22 октября 2018, 11:23

      Реалу бы Поккетино пригласить, да и Кейна с Эриксеном. С Леви Перес договорится, только вот сумма от 300 млн думаю)

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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 22 октября 2018, 05:09

      Реал похоже в след. сезоне в Лиге Европы играть будет, причем с самого первого тура)))))

      0
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 21 октября 2018, 23:32

      А как все было хорошо еще недавно... Увеличили бы зарплату Роналду, уважение бы ему должное оказывали - остался б Зидан - пошли бы за 4-й ЛЧ подряд. Понадеялись на всяких хрусталей (Бейл) и бездарей (Бензема). Модричу ЗМ хотели вручить. Смех... Все они не тянут без тренера-психолога и Лидера (Роналду).

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 21 октября 2018, 22:52

      Лопетеги в шоке! Сезон для Реала провален! Жаль, что в среду ЦСКА не играет с мадридцами, под эту марку можно было их нагреть и во второй раз!!!!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 октября 2018, 22:40

      Лопетеги надо гнать. Команда в Москве бегает как стадо баранов, а он стоит, усмехается. Что за тренер?

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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 21 октября 2018, 21:46

      а вот и зря

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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 21 октября 2018, 21:30

      За 100тр я готов возглавить ФК Спартак в качестве главного онлайн тренера. Отвечаю хуже не будет

      2
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 21 октября 2018, 21:19

      Слейте вы уже его. У Реала не игра а унылое г...

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 октября 2018, 21:13

      Нужен Конте или Венгер. Солари не лучше Лопетеги, скорее наоборот

      2
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 21 октября 2018, 21:09

      верните Мауриньо

      1
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