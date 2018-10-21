Хулен Лопетеги сегодня может покинуть пост главного тренера «Реала». Ранее сообщалось, что мадридский клуб не уволит Лопетеги до матча против «Виктории» в Лиге чемпионов во вторник.

По данным Marca, об отставке может быть объявлено в ближайшие часы.

Основной кандидат на замену Лопетеги – Сантьяго Солари, бывший игрок «Реала» и сейчас главный тренер «Реал Мадрид Кастильи». Вероятно, «Реал» предложит ему контракт до конца сезона и в зависимости от результатов решит, продлевать соглашение с ним или нет.

Сообщается, что руководство «Реала» посчитало Солари более подходящим кандидатом, чем Антонио Конте и Лорана Блана.