Каррера: «Не понимаю, почему на поле не получается то же, что на тренировках. Может, я в чем-то виноват»

Что то не получилось в этой игре. Ошибки в обороне очевидны.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:3).
– У вас есть претензии к самоотдаче по этому матчу?
– У нас не получается на поле показывать то, что мы отрабатываем на тренировках. Я не понимаю почему. Может быть, я в чем-то виноват. Возможно.
– Было ощущение, что «Спартак» не очень хотел выиграть.
– Это то, что я сказал перед этим. Побеждаешь не из-за того, что тебя зовут «Спартак», а из-за того, как ты играешь.
– Почему игроки деградируют? Глушаков, Ещенко, Адриано.
– Мы работаем над тем, чтобы показать наш лучший футбол. Может быть, я неправильно подбираю игроков для стартового состава. Возможно, ошибка во мне.
У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!