Каррера: «Не понимаю, почему на поле не получается то же, что на тренировках. Может, я в чем-то виноват»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:3).

– У вас есть претензии к самоотдаче по этому матчу?

– У нас не получается на поле показывать то, что мы отрабатываем на тренировках. Я не понимаю почему. Может быть, я в чем-то виноват. Возможно.

– Было ощущение, что «Спартак» не очень хотел выиграть.

– Это то, что я сказал перед этим. Побеждаешь не из-за того, что тебя зовут «Спартак», а из-за того, как ты играешь.

– Почему игроки деградируют? Глушаков, Ещенко, Адриано.

– Мы работаем над тем, чтобы показать наш лучший футбол. Может быть, я неправильно подбираю игроков для стартового состава. Возможно, ошибка во мне.

У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!