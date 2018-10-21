Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера: «Не понимаю, почему на поле не получается то же, что на тренировках. Может, я в чем-то виноват»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:3).

    – У вас есть претензии к самоотдаче по этому матчу?

    – У нас не получается на поле показывать то, что мы отрабатываем на тренировках. Я не понимаю почему. Может быть, я в чем-то виноват. Возможно.

    – Было ощущение, что «Спартак» не очень хотел выиграть.

    – Это то, что я сказал перед этим. Побеждаешь не из-за того, что тебя зовут «Спартак», а из-за того, как ты играешь.

    – Почему игроки деградируют? Глушаков, Ещенко, Адриано.

    – Мы работаем над тем, чтобы показать наш лучший футбол. Может быть, я неправильно подбираю игроков для стартового состава. Возможно, ошибка во мне.

    У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2018 19:41
    Рекомендуем
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 15:33

      Что то не получилось в этой игре. Ошибки в обороне очевидны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 октября 2018, 09:38

      Да, похоже Массимо всё достало и он как бы подсказывает руководству: "Ну - вы же так этого хотите! Ну ведь хотите уже!" )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      niko5 22 октября 2018, 07:55

      Каррера начал признавать свои ошибки-это большой плюс!Теперь их нужно исправлять!Зачем пацанов на замену выставлять?Замена должна усилить игру,а не просто дыру заткнуть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 22 октября 2018, 05:09

      просто ты хочешь свалить и незнаешь как

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 октября 2018, 01:26

      Потому что игроки тебя в наглую, как ё..аные шакалы сплавляют, а руководство только поп-корном накидывается, ничего не делая в очередной раз. Были уже такие моменты и с Черчесовым, и с Эмери, и с Лаудрупом, и с Валерой. Время идёт, но ничего не меняется в тупых головах руководителей Спартака...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 22 октября 2018, 00:27

      Господин Карера , а ты не оценивай кто на тренировках выигрывает а тех кто у тебя проигрывает , глаза открой и ты увидешь истинную силу своей команды

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 октября 2018, 22:47

      Так крайний защитник Рассказов не иностранец, чтобы говорить о лимите. Когда спрашивают про здорового Ханни, то он не готов. А Кутепов после операции, долго не играл, нет игровой практики и необходимых функциональных кондиций, выходит в основе. Как Илья готов все видели.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 21 октября 2018, 22:45

      На тренировках и я в 9 ку мячи кладу, но это не значит что я топчик))))
      Странно слышат подобные высказывания от взрослого человека )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 октября 2018, 22:36

      Потому что тебя плавят. Даже Эмери и Валеру сплавили, такая уж традиция у команды.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10576

      ivany4 21 октября 2018, 21:55

      Это российский футбол, Массимо.
      Хотим играем, хотим стоим.
      Есть "начальство", которое найдет стрелочника-тренера.
      Если уволят Карреру, он без работы не останется, и будет расти дальше. А мы по прошествии времени будем опять локти кусать.
      Прав был Карпин, пока Спартак не построит клуб по европейскому образцу и пока командой будут рулить все кому не лень, так и будем менять шило на мыло.

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11