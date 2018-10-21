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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера: «У команды нет реакции и эмоций, которые нужны для победы»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре команды после матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:3).

    – То, что сейчас происходит – это тупик? Есть выход? Вы по-прежнему позитивны?

    – Я всегда позитивен. Я был и в худших ситуациях. Нужно работать и решать проблемы. В футболе можно проиграть, но важно как проиграть. Меня волнует то, что у команды нет реакции и эмоций, которые нужны команде, чтобы победить.

    У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.10.2018 19:24
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2866

      nemolod 21 октября 2018, 23:53

      Скорее всего пробелы в психологическом настрое,при котором игроки,боясь ошибиться,начинают действовать неуверенно и в итоге то,что получается на тренировках,не выходит в матче! Видимо крманде нужен спец по психологии (типа чтоб на игру выходили уверенными в себе)!

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 21 октября 2018, 22:38

      Кутепов Комбаров Боккети-очень слабы!

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 октября 2018, 21:19

      Раз главный так говорит, выход один - отставка

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 21 октября 2018, 20:37

      Не так дело дальше не пойдёт,надо возвращать Аленичева он создаст команду чемпион, и после этого можно возвращать Карреру,а если серьёзно то эта хрень уже надаела.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 21 октября 2018, 19:57

      "Я всегда позитивен!" -Ах.уеть!...а я после таких матчей неделю не могу успокоиться!

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      Рейтинг: +8093

      nik55 21 октября 2018, 19:55

      а он пришел в клуб как тренер для обороны-----Комбаров это что защитник ?

      6
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 21 октября 2018, 19:50

      С такой игрой ко второй половине чемпионата команду будет готовить другой специалист)) тренер не может и не хочет признаться в том, что у команды НЕТ игры, а его замены это просто кошмар...его брали для работы с защитниками...а защита как была дыркой так и осталась. У команды защитники не уровня Кьелини и Бонуччи, ну так и против Кутепова и Боккетти играют некий Лесовой, а не Игуаин и Икарди...ждем новую песню Назарова

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 октября 2018, 19:49

      Это футбольная импотенция, надо лечить, пора сделать деноминацию контрактов кому на ноль, кому на два а кого то и на хрен послать...

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 октября 2018, 19:42

      Народ, вот прикиньте.Совсем недавно Кутепов на чемпионате мира чудеса творил имея рядом лидера (Игнашевича).Совсем недавно тот же Бокетти рядом с Жиго был как стена.Про Комбарова не говорю.Этого на роль защитника даже в ФНЛ отправлять жалко.Не Комбарова жалко, а команду за которую он будет играть .
      Сказать, что всё плохо у меня язык не поворачивается.
      Защита действительно полный ужас.Здесь со многими я солидарен.
      Центр , проседал.Особенно после того как убрали Ерёменко.
      Нападение при нормальной защите смотрелось бы очень прилично.
      Ну и конечно же замены.Замены призваны улучшить игру, но видимо Каррера придерживается своей линии.Играет тот, кто хорошо смотрится на тренировке.Мы ни в команде и знать, что там на самом деле не можем.Тем не менее замены оказались чисто провальными.

      10
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Persona_non_Grata 21 октября 2018, 19:50

      Не спорю.Есть такое.
      Видимо ему надо менять своё мнение о тренировках.
      Тренировка это одно, регулярный матч это другое.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 21 октября 2018, 19:35

      Мне вот интересно: в каких "худших ситуациях" был Массимо? Разве мотивировать игроков и воспитывать в них волю к победе не входит в основные функции тренера? После сегодняшнего поражения я изменил своё мнение о Каррере. Всё-таки пора с ним расставаться. Хуже чем есть уже не будет...

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Сармат Ростов 21 октября 2018, 19:47

      Будет.Ещё как будет.
      Тут проблема как мне кажется глубже.Она вполне решаема, но слишком её запустили.Мотивация и уверенность в себе.С одной стороны мододёжь мандражирует, а с другой стороны уже и старожилы трУсить начинают при такой обороне.Пора Массимо сколачивать костяк, а не проводить ротацию, которая нас в тундру без указателей уведёт.Это был последний звонок.

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      Рейтинг: +966

      Mr Green > Сармат Ростов 21 октября 2018, 19:57

      воспитывать волю к победе надо в спортивных школах, да и мотивация у игроков, которым по 25 лет, должна быть своя собственная. тренер должен подзаряжать эмоциональной энергией игроков, но при этом, она должна быть своя внутри. именно об этом он и говорит, что у игроков нет своей энергии победителей и тут сколько своей не вливай, всё равно будет мало.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > Мары 21 октября 2018, 20:18

      Но ведь были и костяк, и лидер!!! И чемпионами стали!!! Вот только лидера отпустили(без замены), а костяк рассыпался...

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > Mr Green 21 октября 2018, 20:24

      Я думаю, что если игрок не хочет играть - его не нужно выпускать на поле. Мотивации- хоть отбавляй, а желания выложиться за команду отсутствует...

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      Рейтинг: +966

      Mr Green > Сармат Ростов 21 октября 2018, 20:38

      это если у тебя 2 состава равноценных в команде, которые в одинаковой физической форме. а такого никогда не бывает, если только в Реале. чемпионами то стали, да только не удержали, а значит сыграл не фактор сильнейшего, а много разных причин, точно так же, как и паравоз в том году. тем кто играет в футбол сам, знает, что бывают моменты, когда без очевидных причин, команда не может выйграть, и это нужно только переждать.

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