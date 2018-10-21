Каррера: «У команды нет реакции и эмоций, которые нужны для победы»

Скорее всего пробелы в психологическом настрое,при котором игроки,боясь ошибиться,начинают действовать неуверенно и в итоге то,что получается на тренировках,не выходит в матче! Видимо крманде нужен спец по психологии (типа чтоб на игру выходили уверенными в себе)!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре команды после матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:3).
– То, что сейчас происходит – это тупик? Есть выход? Вы по-прежнему позитивны?
– Я всегда позитивен. Я был и в худших ситуациях. Нужно работать и решать проблемы. В футболе можно проиграть, но важно как проиграть. Меня волнует то, что у команды нет реакции и эмоций, которые нужны команде, чтобы победить.
У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!