Каррера: «У команды нет реакции и эмоций, которые нужны для победы»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре команды после матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:3).

– То, что сейчас происходит – это тупик? Есть выход? Вы по-прежнему позитивны?

– Я всегда позитивен. Я был и в худших ситуациях. Нужно работать и решать проблемы. В футболе можно проиграть, но важно как проиграть. Меня волнует то, что у команды нет реакции и эмоций, которые нужны команде, чтобы победить.

У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!