Зе Луиш забил первый гол «Спартака» с игры в РПЛ в сезоне

Нападающий «Спартака» Зе Луиш на 13-й минуте открыл счет в матче 11-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» – 1:0.

В голевой комбинации поучаствовали Роман Еременко и Марко Петкович. Этот гол стал для московского клуба первым в сезоне с игры.

Всего красно-белые забили в Премьер-лиге 11 мячей.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.