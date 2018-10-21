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    Какой вы футболист?

    Зе Луиш забил первый гол «Спартака» с игры в РПЛ в сезоне

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш на 13-й минуте открыл счет в матче 11-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» – 1:0.

    В голевой комбинации поучаствовали Роман Еременко и Марко Петкович. Этот гол стал для московского клуба первым в сезоне с игры.

    Всего красно-белые забили в Премьер-лиге 11 мячей.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2018 16:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 октября 2018, 18:41

      Вот д..билы задрали со своими голами с игры... Если что, гол с игры был в матче с Енисеем, чисто технически. Штрафной, удар, мяч отскакивает, добивание, гол. По всем правилам это гол с игры. Голом со стандарта считается либо прямой удар и гол, либо же отправка мяча в сетку вторым касанием, непосредственно после передачи. Но, е..учие комментаторы все как один напичканы наборами штампов и уцепились за это как какие-то вонючие шакалы.

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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 21 октября 2018, 18:29

      ничего не меняется тренер не управляет командой

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 21 октября 2018, 18:27

      Когда прекратится безобразие именуемое сегодня Спартак... До Спартака который ушёл в девяностых в отпуск и до сих пор не вернулся, этой команде как до Китая пешком. Хватит уже творить на поле эту хрень?!!

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 21 октября 2018, 18:24

      Спартак в очко долбят чаще, чем кокорина и мамаева.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > BlackMurder 21 октября 2018, 18:30

      Мюниху совсем недавно тоже парочка членов неожиданно прилетела...Могут ведь и нагнуться когда захотят твои,так ведь Кляйне Мюних?

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      Рейтинг: +222

      ajax707 21 октября 2018, 18:04

      Из народной команды изготовили цирк

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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 21 октября 2018, 18:02

      Я уже не понимаю что происходит со спартаком

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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 21 октября 2018, 17:18

      C возвращением Кутепова (((

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      Рейтинг: +33530

      oyabun > OldenVad 21 октября 2018, 17:25

      Паршивенькое такое возвращение получилось. Снова косячит по-черному

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      Рейтинг: +3754

      Yev 21 октября 2018, 17:05

      Рад за Зе, надеюсь смутное время для Спартака заканчивается.
      Тренеру и ребятам, удачи! Денису и фронде возвращения в основу!

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