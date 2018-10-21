Зе Луиш забил первый гол «Спартака» с игры в РПЛ в сезоне

Вот д..билы задрали со своими голами с игры... Если что, гол с игры был в матче с Енисеем, чисто технически. Штрафной, удар, мяч отскакивает, добивание, гол. По всем правилам это гол с игры. Голом со стандарта считается либо прямой удар и гол, либо же отправка мяча в сетку вторым касанием, непосредственно после передачи. Но, е..учие комментаторы все как один напичканы наборами штампов и уцепились за это как какие-то вонючие шакалы.
Нападающий «Спартака» Зе Луиш на 13-й минуте открыл счет в матче 11-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» – 1:0.
В голевой комбинации поучаствовали Роман Еременко и Марко Петкович. Этот гол стал для московского клуба первым в сезоне с игры.
Всего красно-белые забили в Премьер-лиге 11 мячей.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.