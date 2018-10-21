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    РПЛ. «Зенит» в меньшинстве проиграл «Динамо»

    В матче 11-го тура РПЛ «Зенит» в гостях проиграл «Динамо» – 0:1. Единственный гол забил Федор Черных.

    В первом тайме за две желтые карточке с поля был удален Себастьян Дриусси.

    «Зенит» остался на первом месте в турнирной таблице, «Динамо» поднялось на девятое место.

    Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Черных, 75.

    «Динамо»: Шунин, Шунич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных (Терехов, 83), Тетте (Москвичев, 61), Кардозу (Луценко, 67), Панченко.

    «Зенит»: Лунeв, Иванович, Смольников (Заболотный, 82), Чернов, Нету, Кузяев (Шатов, 42), Мак, Краневиттер (Оздоев, 72), Маркизио, Дзюба, Дриусси.

    Предупреждения: Хольмен, 23; Тетте, 25 – Дриусси, 28; Краневиттер, 69.

    Удаление: нет – Дриусси, 37.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2018 15:55
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    Комментарии83
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 13:36

      За игру Динамо надо похвалить. Молодцы.

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 октября 2018, 05:23

      Зенит вместо того чтобы увеличить отрыв от преследователей,опять взял и напортачил.Дриусси подвёл всю команду.Да и остальные тоже особо не горели на поле.Кузяеву поправиться и быстрее вернуться в строй!Парень очень талантливый.Динамо же прекрасно отработало и воплотило свой план на игру.Гол Черных получился просто конфетка!С победой!

      1
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      Рейтинг: +1440

      balam 21 октября 2018, 22:52

      Динамики-удачи! Диму не трогайте-дайте поработать

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 21 октября 2018, 21:53

      Что-то ужасное творится с лидерами нашего чемпионата.

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 октября 2018, 21:44

      Динамо,молодцы! Спасибо вам..

      2
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      Рейтинг: +2887

      фанат джигурды 21 октября 2018, 18:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очень рад, что Шунин опустил бомжей.

      -6
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      Рейтинг: +117

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки > фанат джигурды 21 октября 2018, 18:54

      Что-то плюсов тебя немного, ты уверен ? По моему даже в меньшинстве Зенит возил Динамо, глаза забыл протереть ?

      5
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      Рейтинг: +2887

      фанат джигурды > Уткинсон Рыгнольд-Червяки 21 октября 2018, 19:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чувачок, ставить плюсики и минусики- это смысл твоей жизни? Я соболезную твоей газпроектной деградации...

      -4
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      Рейтинг: +11239

      knikos 21 октября 2018, 16:59

      В конце игры Семак провёл традиционный ход - выпустил второго большого нападающего. Вопрос в том , а является ли Заболотный нападающим ? Вообще ?

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > knikos 21 октября 2018, 17:32

      Лицом только защиту пугать

      2
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      Рейтинг: +76

      Гатчина 21 октября 2018, 16:55

      бесят эти тупые миллионеры.Верните мне футбол моей юности. Дриусси отдельный респект,как главному барану.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 21 октября 2018, 16:54

      Обидное поражение!Кузяеву выздоровления! Ну а карточки Дриусси получил глупые.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 октября 2018, 16:52

      Очень эффективное судейство. С некоторой точки зрения...

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