РПЛ. «Зенит» в меньшинстве проиграл «Динамо»

В матче 11-го тура РПЛ «Зенит» в гостях проиграл «Динамо» – 0:1. Единственный гол забил Федор Черных.

В первом тайме за две желтые карточке с поля был удален Себастьян Дриусси.

«Зенит» остался на первом месте в турнирной таблице, «Динамо» поднялось на девятое место.

Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Черных, 75.

«Динамо»: Шунин, Шунич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных (Терехов, 83), Тетте (Москвичев, 61), Кардозу (Луценко, 67), Панченко.

«Зенит»: Лунeв, Иванович, Смольников (Заболотный, 82), Чернов, Нету, Кузяев (Шатов, 42), Мак, Краневиттер (Оздоев, 72), Маркизио, Дзюба, Дриусси.

Предупреждения: Хольмен, 23; Тетте, 25 – Дриусси, 28; Краневиттер, 69.

Удаление: нет – Дриусси, 37.

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