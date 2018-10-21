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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Лайки, Глушаков, инстаграм, Терри – в подкасте «Бомбардира»

    Это четвертый выпуск подкаста «Скинь мяч» – шоу, где три парня обсуждают футбол и мир вокруг. Изначально этот выпуск должен был выйти намного раньше, но Кокорин и Мамаев серьезно изменили все расписание. Но все равно он еще актуален. Потому что внутри мы говорим про соцсети и дивный новый мир, в котором за репосты, лайки и твиты десятилетней давности наступает вполне реальная ответственность. Как к этому привыкнуть? Почему мир так изменился? Где тут граница нормальности? Внутри: история Глушакова и трансферы через инстаграм.

    Включайте – будет интересно.

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    Содержание выпуска:

    01:45 Полный разбор по Глушакову от Плеханова
    06:16 Инстаграм меняет футбол! Хм
    07:20 Переход Терри в «Спартак» тоже связан с инстой
    09:28 Границ между реальностью и соцсетями больше нет
    11:01 Это проблема?
    13:20 Человека могут посадить за репост. А это тут при чем?
    15:00 Нужно регулировать поведение в соцсетях? Как?
    20:51 Шутки про педофилов в твиттере – за них наказывать?
    24:06 Что мы недавно лайкали в соцсетях? Признаемся
    25:22 Рекомендация – сериал «Американские боги». Он тоже про соцсети

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2018 14:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 23 октября 2018, 14:07

      писать про спартак больше нечего вот чемп и высасывает новости

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      Рейтинг: +862

      Jack24 23 октября 2018, 12:17

      тема разговора не о чем. Одного вообще слышно, как будто он сидит в сартире

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