Лайки, Глушаков, инстаграм, Терри – в подкасте «Бомбардира»

писать про спартак больше нечего вот чемп и высасывает новости
Это четвертый выпуск подкаста «Скинь мяч» – шоу, где три парня обсуждают футбол и мир вокруг. Изначально этот выпуск должен был выйти намного раньше, но Кокорин и Мамаев серьезно изменили все расписание. Но все равно он еще актуален. Потому что внутри мы говорим про соцсети и дивный новый мир, в котором за репосты, лайки и твиты десятилетней давности наступает вполне реальная ответственность. Как к этому привыкнуть? Почему мир так изменился? Где тут граница нормальности? Внутри: история Глушакова и трансферы через инстаграм.
Включайте – будет интересно.
Soundcloud:
YouTube:
Другие площадки:
ВКОНТАКТЕ
Содержание выпуска:
01:45 Полный разбор по Глушакову от Плеханова
06:16 Инстаграм меняет футбол! Хм
07:20 Переход Терри в «Спартак» тоже связан с инстой
09:28 Границ между реальностью и соцсетями больше нет
11:01 Это проблема?
13:20 Человека могут посадить за репост. А это тут при чем?
15:00 Нужно регулировать поведение в соцсетях? Как?
20:51 Шутки про педофилов в твиттере – за них наказывать?
24:06 Что мы недавно лайкали в соцсетях? Признаемся
25:22 Рекомендация – сериал «Американские боги». Он тоже про соцсети