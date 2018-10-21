Зобнин: «После промаха Смолова в игре с Хорватией вся команда похлопала Федору в раздевалке, поддержала его»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин вспомнил о событиях четвертьфинала чемпионата мира-2018, когда в серии пенальти свой удар не реализовал наш форвард Федор Смолов. Команда после неудачи поддержала нападающего.

«В той ситуации не надо было ничего говорить Смолову. После игры в раздевалке он извинился, мы ему похлопали и поддержали», – рассказал Зобнин в интервью oSporte TV.

Зобнин за время ЧМ проделал в сборной России наибольший объем беговой работы.