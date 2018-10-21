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    Какой вы футболист?

    Зобнин: «После промаха Смолова в игре с Хорватией вся команда похлопала Федору в раздевалке, поддержала его»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин вспомнил о событиях четвертьфинала чемпионата мира-2018, когда в серии пенальти свой удар не реализовал наш форвард Федор Смолов. Команда после неудачи поддержала нападающего.

    «В той ситуации не надо было ничего говорить Смолову. После игры в раздевалке он извинился, мы ему похлопали и поддержали», – рассказал Зобнин в интервью oSporte TV.

    Зобнин за время ЧМ проделал в сборной России наибольший объем беговой работы.

    Источник: oSporte TV

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    21.10.2018 12:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 12:56

      Не надо было ему вообще подходить к точке.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 21 октября 2018, 20:40

      я вообще с трудом понимаю как можно не забить пенальти

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 21 октября 2018, 20:38

      а должна была вся команда по ушам дать... за пижонство..

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 октября 2018, 15:04

      Молодец сказали?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 октября 2018, 14:05

      На самом деле так почти в любом коллективе делают.Зато за его пределами "виновнику торжества" прилетает от всей души.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 октября 2018, 13:41

      лучше бы звиздак разбили,может хоть заиграл после звиздюлин

      0
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 21 октября 2018, 12:53

      Я бы тоже похлопал...
      безответственная бездарность.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 21 октября 2018, 12:34

      А вся страна обматерила.

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